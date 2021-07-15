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【高息抗通脹】盤點美股18隻高息股　最低一隻派息4.26厘

股樓投資 16:07 2021/07/15

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美國通脹持續飆升，6月消費物價指數（CPI）按年升5.4%，創2008年底以來最大升幅，撇除食品及能源的核心CPI按年升4.5%，亦高過市場預期。聯儲局認為現時物價走高，是由於生產成本推升的暫時性上漲，且不理會相關言論是否正確，抗通脹都成為投資者當下不得不考慮的問題之一。

財經周刊《巴隆氏》近期列出兩張高息股組合清單，以供投資者參考。以下17隻股票皆是S&P Composite 1500指數成分股（金融股除外），該指數包含了S&P 500、S&P 400、S&P 600三個指數的成分股，故能夠覆蓋到大中細不同市值的公司。

首先是S&P Composite 1500指數內派息最高的8隻股票，股息率從4.62厘到6.26不等。這些公司的共同之處在於，其自由現金流收益率（FCF yeild）皆高於股息收益率，反映企業現金流水平較強，不易削減派息，且增加派息的可能性較大。

S&P Composite 1500指數內8隻高息股

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第二份清單主要是房地產信託基金（REITs），在通脹上升周期中，此類資產亦能起到抗通脹的效果。下圖是S&P Composite 1500指數中，收益率最高的10隻REITs，覆蓋了零售、辦公物業、醫療保健等不同領域，過去三年內皆未有過削減派息的記錄。

S&P Composite 1500指數​​​​​​​內10隻高息REITs

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编辑：李勝男

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