英國免隔離綠色名單新增4地 包括香港及保加利亞

英國政府根據世界各地最新疫情狀況，再更新旅遊警示名單。英國政府最新綠色地區名單中，新增香港及保加利亞。新名單下周一（19日）開始生效，屆時港人入境英國無需接受隔離。另外，台灣則被列入綠色監察名單。

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英國政府周三（14日）公布最新旅遊警示名單，綠色名單新增4個地區，香港及保加利亞被納入。

英國又將台灣及克羅地亞納入「綠色監察名單」，意味著英國當局或短時間內更改地區旅遊風險級別，降至黃色。

更新後，英國綠色名單上共有29個國家或地區，旅客從這些地區出發入境英國，只需在出發前及抵達後接受檢測，若檢測結果呈陰性則無需隔離，下周一開始生效。

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另外，英國政府將西班牙巴利阿里群島（Balearic Islands）及英屬處女群島（British Virgin Islands，簡稱BVI）由綠色名單，降為黃色名單地區，並同時取消前往黃色名單國家渡假建議。從19日起，從黃色名單地區入境英國人士，若未滿18歲或抵達14日前已完成疫苗接種，可只遵守與綠色名單旅客一樣的防疫要求。

英國政府又新增4個國家到紅色名單，包括印尼及古巴，意味這些地區旅客入境後，將需自費1,750英鎊（約1.8萬港幣），於指定檢疫酒店接受10日隔離。

責任編輯：李俊儀