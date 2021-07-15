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【WhatsApp】WhatsApp測試多裝置訊息傳遞功能　不需手機連接也可使用

科技 14:50 2021/07/15

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未來即使各位WhatsApp用戶的手機無電，在多裝置訊息傳遞功能正式推出後，也可以在多達4個非手機裝置上如常使用WhatsApp。

Facebook最新宣布，將為WhatsApp的多裝置訊息傳遞功能進行限量封測。未來即使各位WhatsApp用戶的手機無電，在該多裝置訊息傳遞功能正式推出後，也可以在多達4個非手機裝置上如常使用WhatsApp。

目前用戶要使用WhatsApp Web或WhatsApp Desktop時，必須與智能手機相連。不過在該新功能下，每個裝置將獨立連接到用戶的WhatsApp，同時通過端到端加密保持同樣的隱私和安全水平。

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提供無縫同步　自動設備驗證

Facebook表示已開發了新技術，在保持端到端加密的同時，還可以在不同裝置上同步用戶的數據，包括聯絡人名稱、聊天紀錄，以及已標註的訊息等。

在新的架構下，每個裝置都擁有自己的身份密鑰，並且擴展了安全代碼及自動設備驗證，防止受惡意程式入侵的服務器竊取用戶的通訊內容。不過在設定及控制哪些設備與帳戶相連時，用戶則需要繼續透過手機掃描QR code來連接新裝置。

該公司僅指出，計劃向現有Beta計劃中的指定小組用戶進行初步測試，並繼續改善，添加其他附加功能。至於何正式推出，則有待官方公布。

責任編輯：張寶燕

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