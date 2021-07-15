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【TSMC】台積電上季純利按年升11%

股市 14:04 2021/07/15

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台積電（台：2330）（美﹕TSM）公佈今年第二季季績。

台積電（台：2330）（美﹕TSM）公佈今年第二季季績，季內錄得純利1343.6億元（新台幣，下同），按年升11.2%，按季則跌3.8%；收入錄得3721.5億元，按年升19.8%，按季則升2.7%；每股盈利為5.18元，按年升11.1%，大致符合市場預期。

台積電6月營收按年增22.8%，詳見﹕【下一頁】

管理層表示，按地區分類，北美市場佔季內總收入64%，亞太區及中國分別佔15%及11%，歐洲、中東及非洲地區則佔6%。

按平台分類，上季主要收入來源來自手機業務，佔比42%，較上季減少3個百分點；其次為高性能運算平台（High Performance Computing），佔比39%，較上季增長4個百分點。

台積電台股現報614新台幣，升0.16%。

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編輯﹕賴奕羚

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