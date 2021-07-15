【TSMC】台積電上季多賺11%、第三度上調代工產值預測　考慮日本設晶圓廠

▲ 台積電（台：2330）（美﹕TSM）公佈今年第二季季績。

台積電（台：2330，美﹕TSM）公佈今年第二季季績，純利錄得1343.6億元（新台幣，下同），按年升11.2%，按季則跌3.8%；收入錄得3721.5億元，按年升19.8%，按季升2.7%。台積電業務大致符合市場預期，但台積電ADR盤前走弱，最新跌2%，暫報122.16美元。

以每股盈利計，台積電季度盈利5.18元，按年升11.1%，則遜於市場預埸。

台積電6月營收按年增22.8%，詳見﹕【下一頁】

管理層表示，按地區分類，北美市場佔季內總收入64%，亞太區及中國分別佔15%及11%，歐洲、中東及非洲地區則佔6%。以製程分類，台積電上季5納米製程出貨佔晶圓銷售金額18%、7納米佔31%，16納米和28納米分別佔14%和11%。

雖然以台積電定義的先進製程（即7納米或以下），季內先進製程收入佔比與今年首季相同，同為49%，但5納米佔比由14%擴大4個百分點。

按平台分類，上季主要收入來源來自手機業務，佔比42%，較上季減少3個百分點；其次為高性能運算平台（High Performance Computing），佔比39%，較上季增長4個百分點。

傳蘋果、英特爾率先採用台積電3納米芯片技術【下一頁】

台積公司財務長黃仁昭稱，第二季的營收主要受惠於由高效能運算相關應用及車用電子驅動的需求持續暢旺。邁入2021年第三季，台積電預期智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等四大技術平台對於5奈米、7奈米製程有強勁需求，將支持公司的業績成長。

展望第3季，台積電預計合併營收預計介於146億美元到149億美元之間，毛利率預計介於49.5%到51.5%之間，營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間。

另外，台積電再度上調今年半導體產業、晶圓代工產值的增長預測，預計分別增17%和20%，較前一輪預測12%和16%增長再增加。

此外台積電總裁魏哲家在業績會上表示，公司正在展開盡職調查，計劃在日本建設一家製造廠。董事長劉德音補充指，尚未就日本晶圓廠作出最終決定，最終將取決於客戶需求。

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編輯﹕賴奕羚