【Clubhouse】Clubhouse推Backchannel功能　方便用戶私下聯絡

▲ 語音社交平台Clubhouse發言人近日確認，Clubhouse將新增Backchannel功能，允許用戶在應用程式中DM（Direct Messaging）聯絡。

Clubhouse以往只讓用戶在實況聊天室集體對話，用戶想單對單交流只能使用其他應用程式。而語音社交平台Clubhouse發言人近日確認，Clubhouse將新增Backchannel功能，允許用戶在應用程式中DM（Direct Messaging）聯絡。

據悉，用戶可以透過Backchannel功能與其他用戶單對單DM交流，也可以以群組形式私下交流。而用戶在聊天室則無法發送圖片或者視頻。Clubhouse報告稱，每週活躍用戶超過 1000 萬，自 5 月初在Android上推出以來，已經增加了 800 萬新用戶。Clubhouse首席執行官Paul Davison曾在近月表示，Clubhouse需謹慎地增加新用戶，以防止應用程式性能和用戶體驗下降，這在其第一波用戶增長潮中已經發生。

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Clubhouse的成功使Facebook、Twitter、Spotify紛紛推出相似類似實況聊天室功能，進軍語音社交領域。而Clubhouse隨其競爭對手Twitter Spaces和Facebook Live Audio Room推DM功能，亦被指是為保其在語音社交平台的地位。

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責任編輯：張凱琳