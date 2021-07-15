  • 34°C
香港時間 : 2021715日 (四) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Clubhouse】Clubhouse推Backchannel功能 方便用戶私下聯絡

科技 16:28 2021/07/15

分享：

語音社交平台Clubhouse發言人近日確認，Clubhouse將新增Backchannel功能，允許用戶在應用程式中DM（Direct Messaging）聯絡。

Clubhouse以往只讓用戶在實況聊天室集體對話，用戶想單對單交流只能使用其他應用程式。而語音社交平台Clubhouse發言人近日確認，Clubhouse將新增Backchannel功能，允許用戶在應用程式中DM（Direct Messaging）聯絡。

據悉，用戶可以透過Backchannel功能與其他用戶單對單DM交流，也可以以群組形式私下交流。而用戶在聊天室則無法發送圖片或者視頻。Clubhouse報告稱，每週活躍用戶超過 1000 萬，自 5 月初在Android上推出以來，已經增加了 800 萬新用戶。Clubhouse首席執行官Paul Davison曾在近月表示，Clubhouse需謹慎地增加新用戶，以防止應用程式性能和用戶體驗下降，這在其第一波用戶增長潮中已經發生。

【微軟Inspire大會】混合工作成主流　微軟新虛擬桌面技術登場

Clubhouse的成功使Facebook、Twitter、Spotify紛紛推出相似類似實況聊天室功能，進軍語音社交領域。而Clubhouse隨其競爭對手Twitter Spaces和Facebook Live Audio Room推DM功能，亦被指是為保其在語音社交平台的地位。

【Switch】任天堂公布上半年Switch下載排行榜　Mario三甲不入

【每日焦點】Google陷新聞版權糾紛或需支付巨額罰款　傳蘋果夥高盛推Apple Pay分期付款服務

責任編輯：張凱琳

相關文章

【創科人才】數碼港學院推逾10個暑期活動和計劃　發掘中小學生創科潛能
2021/07/14
【創科人才】數碼港學院推逾10個暑期活動和計劃　發掘中小學生創科潛能
Razer推Barracuda X 4合1無線耳機 　可於不同裝置快速切換
2021/07/14
Razer推Barracuda X 4合1無線耳機 　可於不同裝置快速切換
【Nokia新機】Nokia預告7月27日推新機　主打平價堅固
2021/07/14
【Nokia新機】Nokia預告7月27日推新機　主打平價堅固
【每日焦點】Google陷新聞版權糾紛或需支付巨額罰款　傳蘋果夥高盛推Apple Pay分期付款服務
2021/07/14
【每日焦點】Google陷新聞版權糾紛或需支付巨額罰款　傳蘋果夥高盛推Apple Pay分期付款服務
【對撼TikTok】Facebook豪擲78億元谷創作　IG創作者有份獲獎勵
今日
【對撼TikTok】Facebook豪擲78億元谷創作　IG創作者有份獲獎勵

你可能感興趣

【創科人才】數碼港學院推逾10個暑期活動和計劃　發掘中小學生創科潛能
18:27 2021/07/14
【創科人才】數碼港學院推逾10個暑期活動和計劃　發掘中小學生創科潛能
Razer推Barracuda X 4合1無線耳機 　可於不同裝置快速切換
19:00 2021/07/14
Razer推Barracuda X 4合1無線耳機 　可於不同裝置快速切換
【Nokia新機】Nokia預告7月27日推新機　主打平價堅固
20:25 2021/07/14
【Nokia新機】Nokia預告7月27日推新機　主打平價堅固
Clubhouse Twitter Spotify Facebook 社交平台

下一篇文章

【電動車】四大供應商力產4680電池　爭相跟Tesla 簽訂單？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google Drive】電腦桌面版Google Drive登場　「備份與同步」將在10月退役
【Google Drive】電腦桌面版Google Drive登場　「備份與同步」將在10月退役
【蘋果HomePod】HomePod 15系統測試版更新　增支援無損音質
【蘋果HomePod】HomePod 15系統測試版更新　增支援無損音質
【創科人才】數碼港學院推逾10個暑期活動和計劃　發掘中小學生創科潛能
【創科人才】數碼港學院推逾10個暑期活動和計劃　發掘中小學生創科潛能
【Switch】任天堂公布上半年Switch下載排行榜　Ｍario三甲不入
【Switch】任天堂公布上半年Switch下載排行榜　Ｍario三甲不入
【Nokia新機】Nokia預告7月27日推新機　主打平價堅固
【Nokia新機】Nokia預告7月27日推新機　主打平價堅固
【微軟Inspire大會】混合工作成主流　微軟新虛擬桌面技術登場
【微軟Inspire大會】混合工作成主流　微軟新虛擬桌面技術登場