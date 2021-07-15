【比亞迪股價】比亞迪遭減持好受傷 股價續挫造就買貨好時機？ 股市 13:45 2021/07/15 分享： 比亞迪（01211）股價繼續下跌，今早再跌近半成，低見210元。比亞迪 遭「股神」巴菲特愛將李祿連日減持。李祿連續兩個日減持，累計套現24.4億元，持H股好倉比由7.03%降至6%。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【盈喜股】贛鋒鋰業1772股價升勢勁 散戶憂配股：「應沽貨離場嗎？」 今日 【盈喜股】贛鋒鋰業1772股價升勢勁 散戶憂配股：「應沽貨離場嗎？」 【米蘭站異動】米蘭站委任KOL練美施任主席？ 股價曾衝高五成要留神 2021/07/14 【米蘭站異動】米蘭站委任KOL練美施任主席？ 股價曾衝高五成要留神 【盈喜股】藥明生物2269盈喜股價漲半成 前景如何可跟進？ 2021/07/14 【盈喜股】藥明生物2269盈喜股價漲半成 前景如何可跟進？ 【體育用品股】特步1368盈喜後股價急插 可以伺機撈貨嗎？ 2021/07/14 【體育用品股】特步1368盈喜後股價急插 可以伺機撈貨嗎？ 【滙豐股價】滙豐（00005）恢復派息刺激有限 暫未宜出手 2021/07/14 【滙豐股價】滙豐（00005）恢復派息刺激有限 暫未宜出手 股票 比亞迪股份（01211） 減持 巴菲特 H股