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【比亞迪股價】比亞迪遭減持好受傷　股價續挫造就買貨好時機？

股市 13:45 2021/07/15

分享：

比亞迪（01211）股價繼續下跌，今早再跌近半成，低見210元。比亞迪 遭「股神」巴菲特愛將李祿連日減持。李祿連續兩個日減持，累計套現24.4億元，持H股好倉比由7.03%降至6%。

欄名 : 3分鐘睇股

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