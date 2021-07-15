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【虛擬貨幣】海關「破幣」偵破利用虛擬貨幣洗黑錢案　涉款12億、拘4名男子

Hot Talk 13:28 2021/07/15

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香港海關首次偵破本港懷疑透過虛擬貨幣洗黑錢案件。

香港海關首次偵破本港懷疑透過虛擬貨幣洗黑錢案件，一共拘捕了4名男子，年齡介乎24至33歲。據了解，有關案件現正調查中，所有被捕人士正保釋候查，不排除有更多人被捕。

英國監管機構FCA列舉虛擬貨幣5大風險，詳見﹕【下一頁】

香港海關表示，今年年初已鎖定一個懷疑洗黑錢集團，經調查後，在7月8日出動逾30人，採取代號名為「破幣」的執法行動，分別突擊搜查四個分別位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位，以及一個位於旺角的辦公室，拘捕4名男子，並帶走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器、公司登記文件、銀行月結單及支票簿等大量文件。

調查顯示，涉案4人涉嫌在去年2月至今年5月期間，透過多間在本港銀行開設的帳戶，以及在一個虛擬貨幣交易平台進行交易，處理約12億元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。

海關相信，33歲男子為集團骨幹成員，於去年初招攬其餘3名涉案人士。被捕成員涉開設空殼公司，並在虛擬貨幣平台上開設戶口購買「穩定幣」，再將款項轉到第三者電子錢包，或兌換成法定貨幣，再轉入公司銀行戶口，把匯款轉至200多個戶口。

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編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 海關 新經濟股

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