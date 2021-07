拜登仔轉行做畫家 一幅畫賣390萬被指估價過高

美國總統拜登兒子亨特早前宣布轉行,成為一名全職畫家。紐約一間畫廊正籌備拍賣亨特的畫作,畫廊更估計最貴的一幅畫成交價可達50萬美元(約390萬港元)。但外界質疑亨特並非專業藝術家,認為他的畫作售價明顯過高。

藝術品交易網站Artnet本周公布,51歲的亨特(Hunter Biden)已正式展開全職藝術家生涯。亨特計劃秋天於洛杉磯先舉行一場展覽,其後再於紐約舉辦展覽。

藝術商貝格斯(Georges Berges)位於紐約的畫廊,將於10月展出亨特的多幅畫作,並舉行拍賣。貝格斯讚揚亨特的畫功,估計亨特的每幅畫作成交價介乎7.5萬美元至50萬美元(約58.5萬港元至390萬港元)。

美媒引述從事藝術行業65年的曼哈頓畫廊商人阿塞韋多(Alex Acevedo)指,他也十分欣賞亨特的構圖和配色。

阿塞韋多又表示:

任何人買這些畫作都肯定可即時獲利,亨特是總統的兒子,所有人都想要他的作品。

