拜登仔轉行做畫家 一幅畫賣390萬被指估價過高

▲ 外界質疑拜登兒子並非專業藝術家，認為他的畫作售價明顯過高。

美國總統拜登兒子亨特早前宣布轉行，成為一名全職畫家。紐約一間畫廊正籌備拍賣亨特的畫作，畫廊更估計最貴的一幅畫成交價可達50萬美元（約390萬港元）。但外界質疑亨特並非專業藝術家，認為他的畫作售價明顯過高。

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藝術品交易網站Artnet本周公布，51歲的亨特（Hunter Biden）已正式展開全職藝術家生涯。亨特計劃秋天於洛杉磯先舉行一場展覽，其後再於紐約舉辦展覽。

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藝術商貝格斯（Georges Berges）位於紐約的畫廊，將於10月展出亨特的多幅畫作，並舉行拍賣。貝格斯讚揚亨特的畫功，估計亨特的每幅畫作成交價介乎7.5萬美元至50萬美元（約58.5萬港元至390萬港元）。

美媒引述從事藝術行業65年的曼哈頓畫廊商人阿塞韋多（Alex Acevedo）指，他也十分欣賞亨特的構圖和配色。

阿塞韋多又表示：

任何人買這些畫作都肯定可即時獲利，亨特是總統的兒子，所有人都想要他的作品。 （And anybody who buys it would be guaranteed instant profit. He’s the president’s son. Everybody would want a piece of that.）

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阿塞韋多坦言若非掛著亨特之名，這些作品的售價料只能達到2.5萬至10萬美元（約19.5萬至78萬港元）。但他相信有亨特作為賣點就能升價十倍，部分作品成交價或超過100萬美元（約780萬港元）

而密歇根大學藝術史系教授基 （Joan Kee） 則認為，如果亨特並非拜登（Joe Biden）的兒子，他的作品將無法以此高價出售，質疑上述情況已構成利益衝突。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）早前表示，所有藝術品銷售和定價工作都由專業藝術商處理，並會拒絕任何超出規定的報價。她更表示藝術商不會與亨特本人或美國政府分享買家身份等資料，不構成私隱問題。

責任編輯：鄭錦玲