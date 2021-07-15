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【電動車】GM 電動車Bolt EV復修後仍著火　GM：車主切勿過夜充電！

科技 13:56 2021/07/15

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通用汽車早前召回了6.9萬輛Bolt EV，以接受其旨在防止電池組著火的復修工程。(通用汽車官方照片)

通用汽車（General Motors，美：GM）近年積極生產電動車，近期卻不斷發生旗下電動車起火事故。該企早前召回了6.9萬輛Bolt EV（ 電動汽車），以接受其旨在防止電池組著火的復修工程。

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該企於施行復修程序前錄得數宗旗下車輛電池組起火的事故。當時他們只警告車主在找出火災原因前，切勿把車輛停泊在室外，同時發布了臨時軟件更新。當中將受影響的Bolts電池組最大容量設限為90%，以減少發生火災的可能性。

它旗下的品牌雪佛蘭（Chevrolet）隨後檢查Bolt EV電池組，並為車主更換任何疑似會起火的電池模塊，更安裝了一款可檢測電池模塊性能變化所導致之潛在問題的新軟件。經改良的雪佛蘭Bolt和Bolt EUV均安裝了此軟件。

惟完成上述復修工序後，仍然有兩輛Bolt EV電池組起火。雪佛蘭把矛頭指向負責為其電動車供應電池的LG 化學，表示他們旗下所有2017和2018年款的 Bolt EV汽車均依賴該工廠的電池。

通用汽車在一份聲明中表示，他們已收到有關Bolt EV火災事故的通知，稍後將仔細調查起火原因。 該企強烈建議車主在充電後不要立即把車輛停泊在戶外，又或讓車輛過夜充電。

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責任編輯：陳泳如

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