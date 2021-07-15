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約翰遜打擊網上種族歧視言論 違者禁止入場睇波

環球社會熱點 14:15 2021/07/15

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英格蘭在歐洲國家盃決賽痛失冠軍，有部分球迷為發洩輸波的憤怒情緒，在網上針對3名於互射12碼階段射失的非裔小將。英國民眾聯署要求禁止曾發表種族歧視言論者入場觀賽，而英國首相約翰遜宣布順應民眾要求，禁止發表歧視言論者入球場觀賽。

英3小將歐國盃賽後慘遭種族歧視 英足總強烈譴責 【下一頁】

英格蘭在歐國盃決賽輸給意大利，有球迷在社交平台上向3名非裔球員發表種族歧視言論。有英國民眾聯署要求政府禁止種族歧視者進入球場觀賽，2日內有約100萬人參與聯署。

約翰遜（Boris Johnson）周三（14日）宣布，政府正研究實際措施糾正這種歧視文化。若民眾被發現曾在網上發表種族歧視言論，將不能現場觀賽，政府不會作出任何豁免也不接受任何藉口。

英國當局計劃禁止觀賽期維持3至10年，當局或要求發表歧視言論者在海外比賽舉行前交出護照，確保他們無法到海外觀賽。英國政府將發起為期12周的諮詢，以收集意見制定細節。

喬治小王子歐國盃遭網上欺凌 日後或減少曝光 【下一頁】

針對3名非裔球星的種族歧視言論出現後，有英格蘭國家隊粉絲發起聯署，要求永久禁止所有種族歧視者觀看所有英格蘭賽事。

這些球迷指球隊曾為所有民眾挺身而出作戰，現在是時候讓球迷為他們發聲。英國目前的觀賽禁令並未涵蓋網上言論，英國工黨表示，有必要將範圍擴大至網上言論。

責任編輯：李俊儀

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