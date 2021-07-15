【中環地王】恒地：中環美利道商廈命名為The Henderson　2023年落成（圖集）

▲ 恒地：中環美利道商廈命名為The Henderson 2023年落成

恒基地產 （00012） 2017年投得中環美利道2號的商業地王，恒地最新公布美利道商業項目命名為The Henderson。恒地指，The Henderson預計2023年落成，總樓面面積465,000平方呎，並交由扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，號稱以「洋紫荊含苞待放的形態」作為設計靈感。

恒地當年以232.8億元投地，成為香港賣地史上首幅地價突破200億元的地皮，每呎地價達5萬元。據早前資料，恒地預計地皮將重建成35層的甲級商廈，料建築成本高達4億美元（約31.2億港元）。

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恒地最新稱，期望項目成為「地標中的地標」，主席李家誠稱，以The Henderson（即恒地公司英文名稱）命名項目，顯示項目重要性，也期望它與其他大城市的當代標誌性建築並駕齊驅，展現最前瞻的永續理念和創新思維。

恒地形容，項目建築承襲有「曲線女王」之稱的已故建築師Zaha Hadid設計風格，曲面玻璃演繹出花蕾層層結構，回應大自然的有機與不規則之美，而項目至今已贏得眾多獎項與榮譽，包括WELL健康建築標準認證及領先能源與環境設計（LEED）的白金級前期認證。

在建築物料上，恒地指The Henderson引入曲面玻璃幕牆 ── 是全港首個採用該設計和技術的建築項目，專門從德國和西班牙訂造一系列高科技四夾層、雙曲面強度玻璃，拼合組裝每一組玻璃幕牆，將建築物的室內空間、外圍的綠化地帶和周邊環境連繫。

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編輯：麥德銘

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