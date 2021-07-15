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【免費教學】中小企做美術設計好苦惱？　Apple教學課程上載至YouTube　免費跟大師學習

商業 13:00 2021/07/15

分享：

Apple 零售店免費教學課程 「Today at Apple」，現正在 YouTube推出。（影片截圖）

大部分中小企人手不多，很多圖像設計、美術工作亦要「一腳踢」。Apple 零售店免費教學課程 「Today at Apple」，現正在 YouTube以影片形式推出，中小企可學習善用各種軟件和硬件上的功能，應用時更得心應手。

【香港書展】線上學習平台首度進攻書展　設打卡位及扭蛋機冀吸新客？（多圖）

Apple的免費教學課程現正在Apple官方YouTube Channel上以影片形式推出。Apple裝置的用家除了到店內上課之外，亦可以透過影片從Apple Creatives和來自世界各地攝影、影片拍攝、美術及設計方面的專業用家身上學會運用各種軟件和硬件上的功能以及小貼士，盡情創作。

第一集「Draw Yourself as a Peanuts Character in Pages」（在Pages裡把自己化成花生漫畫人物），則是介紹如何在Pages內繪畫角色，更以經典動畫《花生漫畫》 （Peanuts）內的角色人物作示範，例如Charlie Brown等。

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責任編輯：葉泳珊

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