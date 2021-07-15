【盈喜股】贛鋒鋰業1772股價升勢勁 散戶憂配股：「應沽貨離場嗎？」 股市 12:30 2021/07/15 分享： 贛鋒鋰業（01772）發布盈喜後，帶動贛鋒鋰業股價今早爆上，早段曾升近一成，破頂高見156元。其後升幅逐步收窄，至中午收市升3.7%，報146.4元。有持貨散戶憂慮贛鋒鋰業會否趁機配股，宜獲利離場嗎？ 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【米蘭站異動】米蘭站委任KOL練美施任主席？ 股價曾衝高五成要留神 2021/07/14 【米蘭站異動】米蘭站委任KOL練美施任主席？ 股價曾衝高五成要留神 【盈喜股】藥明生物2269盈喜股價漲半成 前景如何可跟進？ 2021/07/14 【盈喜股】藥明生物2269盈喜股價漲半成 前景如何可跟進？ 【體育用品股】特步1368盈喜後股價急插 可以伺機撈貨嗎？ 2021/07/14 【體育用品股】特步1368盈喜後股價急插 可以伺機撈貨嗎？ 【滙豐股價】滙豐（00005）恢復派息刺激有限 暫未宜出手 2021/07/14 【滙豐股價】滙豐（00005）恢復派息刺激有限 暫未宜出手 騰訊700股價逆市升逾1% 短綫買賣點操作 2021/07/14 騰訊700股價逆市升逾1% 短綫買賣點操作 股票 盈喜 贛鋒鋰業（01772） 配股