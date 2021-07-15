【盈喜股】贛鋒鋰業1772股價升勢勁　散戶憂配股：「應沽貨離場嗎？」

贛鋒鋰業（01772）發布盈喜後，帶動贛鋒鋰業股價今早爆上，早段曾升近一成，破頂高見156元。其後升幅逐步收窄，至中午收市升3.7%，報146.4元。有持貨散戶憂慮贛鋒鋰業會否趁機配股，宜獲利離場嗎？

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