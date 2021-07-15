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燕麥奶品牌Oatly疑誤導投資者　被指誇大收入和毛利率

商業 13:14 2021/07/15

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燕麥奶品牌Oatly（美：OTLY）被沽空機構Spruce Point指控，涉嫌誤導投資者，誇大其銷售額和毛利率；股價被高估7成。

Spruce Point周三（15日）發布報告稱，Oatly在招股說明書和6月一份投資者簡報中，遺漏或篡改了關鍵事實，誤導投資者。報告又稱Oatly誇大其毛利率，沒有計算出境運輸和處理成本入內。若連同上述成本，其毛利率應該縮減6.4%。報告繼指品牌誇大其專利性質。因為隨新的競爭對手湧入市場，Oatly正在失去市場份額，因其商業模式很容易被複製。

Oatly一直標榜自己是比牛奶及其他非乳製品更環保的選擇，但Spruce Point稱，該公司一直在刻意形造環保形象，而實際上將全球擴張比環保使命更重要。Oatly發表聲明回應，認為Sqruce Point透過虛假報告，導致Oatly股價下跌，令自己從經濟上受益。

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受此消息影響，Oatly股價昨日一度跌至19.62美元的歷史低位，全日最終下跌2.79%至20.54美元。

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責任編輯：張凱琳

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