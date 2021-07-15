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今日推介招商局 ｜新濠、信利、中遠海控、醫渡科技、FI二南方恒指最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/07/15

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恒生指數中午收報28126點，升339點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介招商局 （00144） ，另亦會分析新濠 （00200） 、信利 （00732） 、中遠海控 （01919） 、醫渡科技 （02158） 、FI二南方恒指 （07500） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 招商局港口（00144） 新濠國際（00200） 信利國際（00732） 中遠海控（01919） 醫渡科技（02158） FI二南方恒指（07500） 石鏡泉

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