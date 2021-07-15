  • 34°C
香港時間 : 2021715日 (四) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【基金點睇】新能源最受資金追捧板塊之一 光伏性價比高於電動車

股樓投資 12:44 2021/07/15

分享：

內地報道，新能源行業是今年A股市場中最受資金追捧的投資方向之一，其中以電動車和光伏則是其中的主力賽道。Wind數據顯示，截至周三（14日），5月以來，Wind光伏指數和動力電池指數累計上漲33.9%及64.56%。

【宏觀數據】國家統計局公布最新經濟數字 6月零售銷售遠超預期，請按【見下頁

景順長城股票投資部投資副總監李進認為，預計市場結構性機會仍存，相對看好新能源行業，包括電動車與光伏。而在當前時點，光伏板塊的性價比顯著優於電動車。光伏的投資邏輯是平價新周期帶來了一些非常好的中長期投資機會。因為在過去十年，光伏的成本下降幅度是最大的，預計到2030年，光伏的裝機容量年復合增長率可達到23%。

【置業故事】年輕情侶踏破鐵鞋　看遍將軍澳居屋和私樓　終講價成功　655萬溫馨上車，請按【見下頁

長城基金研究部指出，未來兩年到三年乃至更長的周期，非常看好新能源。無論是新能源汽車還是新能源發電，產業趨勢確定性非常明確。如果看未來一年的話，會更看好光伏行業。基於未來一年市值提升空間的角度，光伏板塊的機會更大；而新能源車透支了較多的業績增長，並不僅是行業景氣度的問題。

廣發基金也指出，為了實現碳達峰、碳中和目標，光伏在未來碳減排中將發揮重要作用。近幾年我國光伏產業發展全面加速，2020年光伏電站累計裝機量達到25317萬千瓦，較2015年增長約5倍。另外，平安基金下半年策略報告表示，光伏平價將重塑行業估值體系，碳中和確保長期增長潛力。光伏板塊於15倍至25倍的估值均值將被徹底打破，作為未來10年可預期的持續成長行業，估值均值有望達到30倍。

 

【延伸閱讀】下半年部署：滙豐由下而上選股方式  推介12隻本港藍籌股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

太陽能股 新經濟 板塊 電動車 股票

下一篇文章

【宏觀數據】國家統計局公布最新經濟數字 6月零售銷售遠超預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【納米無明火】30歲港男公屋出身　400萬買入深水埗「納米樓」　面積200呎卻有兩個露台
【納米無明火】30歲港男公屋出身　400萬買入深水埗「納米樓」　面積200呎卻有兩個露台
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」 已接種疫苗人士可獲多項優惠
【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」 已接種疫苗人士可獲多項優惠