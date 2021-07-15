【基金點睇】新能源最受資金追捧板塊之一 光伏性價比高於電動車

內地報道，新能源行業是今年A股市場中最受資金追捧的投資方向之一，其中以電動車和光伏則是其中的主力賽道。Wind數據顯示，截至周三（14日），5月以來，Wind光伏指數和動力電池指數累計上漲33.9%及64.56%。

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景順長城股票投資部投資副總監李進認為，預計市場結構性機會仍存，相對看好新能源行業，包括電動車與光伏。而在當前時點，光伏板塊的性價比顯著優於電動車。光伏的投資邏輯是平價新周期帶來了一些非常好的中長期投資機會。因為在過去十年，光伏的成本下降幅度是最大的，預計到2030年，光伏的裝機容量年復合增長率可達到23%。

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長城基金研究部指出，未來兩年到三年乃至更長的周期，非常看好新能源。無論是新能源汽車還是新能源發電，產業趨勢確定性非常明確。如果看未來一年的話，會更看好光伏行業。基於未來一年市值提升空間的角度，光伏板塊的機會更大；而新能源車透支了較多的業績增長，並不僅是行業景氣度的問題。

廣發基金也指出，為了實現碳達峰、碳中和目標，光伏在未來碳減排中將發揮重要作用。近幾年我國光伏產業發展全面加速，2020年光伏電站累計裝機量達到25317萬千瓦，較2015年增長約5倍。另外，平安基金下半年策略報告表示，光伏平價將重塑行業估值體系，碳中和確保長期增長潛力。光伏板塊於15倍至25倍的估值均值將被徹底打破，作為未來10年可預期的持續成長行業，估值均值有望達到30倍。

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記者：林衛