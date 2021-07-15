【素食商機】Beyond Meat進駐京東　直接銷售攻中國市場

▲ Beyond Meat進駐京東平台，以在中國市場直接銷售。（法新社圖片）

植物肉商機愈見龐大，Beyond Meat（美：BYND）宣布已經在京東（美：JD）開設網上商店，希望可以進一步開拓中國市場。

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目前Beyond Meat在中國銷售產品主要是依賴與Starbucks、百勝中國，及阿里巴巴旗下的盒馬鮮生（Freshippo ）。今次Beyond Meat透過進駐京東平台直接銷售，可以助其植物肉產品在中國市場增加流通，接獲更廣闊的客群。當地消費者可更容易購買其植物肉產品，特別是4大主要城市包括北京及上海，最終目標是遍及中國300個城市。

因應今次Beyond Meat在京東上架，品牌特別推出植物豬肉「Beyond Pork」，冀滿足中國人愛吃豬肉的需求。除了Beyond Meat，去年底雀巢亦在中國推出植物肉品牌「嘉植肴」。事實上，中國消費者愈來愈習慣在網上購買新鮮食品，據iiMedia Research研究估計，新鮮食品的網上銷售額將會在今年增加18%，至3000億人民幣（約3606億港元）。

然而，消費者現時對植物肉等傳統肉類的替代品，似乎興趣不大。儘管Beyond Meat、雀巢等植物肉生產商相繼開拓中國市場，但有分析師形容，「目前市場仍然是只得生產商獨舞，而消費者則未有參與。」因為大陸顧客仍然對食物安全、植物肉的味道心存顧慮。

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責任編輯：葉泳珊