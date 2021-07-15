亞馬遜擬開發兒童可穿戴裝置　助父母監控行蹤

▲ 亞馬遜（Amazon）擬為兒童開發一款可穿戴裝置，允許父母與兒童交流，並監控他們的行蹤。惟同時引發外界擔憂侵犯兒童私隱權。

據外電最新報道，亞馬遜（Amazon）擬為兒童開發一款基於語音助理Alexa的可穿戴裝置，主要面向4至12歲的兒童。用戶可以聲控裝置來存取合適兒童的內容，同時允許父母與兒童交流，監控他們的行蹤。

報道指，一份內部文件顯示，該兒童可穿戴裝置的代號為「Seeker」，可能是手帶、鑰匙扣或者夾子，並且支援GPS功能。

有關文件更顯示，亞馬遜已夥拍迪士尼指一款開發代號為「Magic Band」的可穿戴裝置，並將於今年上市，惟目前仍未清楚該裝置會是玩具或是追蹤手帶。亞馬遜及迪士尼亦拒絕回應有關這款產品的報道。

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連同Kids+訂閱服務推出 售770元

報道指，亞馬遜計劃以99美元（約770港元）出售該可穿戴裝置Seeker，包括無線連接和一年的Amazon Kids+訂閱服務（原名為FreeTime Unlimited）。如果要存取針對兒童的書籍、電影、電視節目、應用程式及遊戲，允許父母根據兒童年齡設置屏幕時間限制及過濾內容，每月的訂閱費用將為2.99美元（約23港元）。

不過亞馬遜針對兒童用戶開發的裝置產品，亦同時引發了一些維權團體及立法者的擔心兒童用戶的私隱遭洩露，侵犯兒童私隱權。

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責任編輯：張寶燕