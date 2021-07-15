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法國巴黎爆發示威 反對政府推出疫苗通行證

環球社會熱點 11:56 2021/07/15

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法國政府宣布推行疫苗通行證，規定民眾8月起需持有疫苗通行證才能進入多個場所。政策引起法國民眾不滿，首都巴黎更發生示威並引發警民衝突。示威者遊行期間曾燒毀最少1部挖掘機，警方更出動催淚彈驅散示威者。

法國單日新冠疫苗預約逾170萬 疫苗通行證助谷針 【下一頁】

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前宣布，民眾下月起進入酒吧、餐廳及戲院等場所，必須持有疫苗通行證或陰性檢測證明，並規定醫護人員必須接種疫苗。政策引來民眾不滿，周三（14日）包括巴黎等多個城市有示威抗議當局政策。

巴黎部分示威情況

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巴黎部分示威者身上佩戴寫著「不要健康通行證」（No to the health pass）的徽章，有示威者批評當局措施武斷及不民主。

另外，法國南特（Nantes）、馬賽（Marseille）及蒙彼利埃（Montpellier）等城市都有民眾示威。

法國推行疫苗通行證 同時強制醫護打針 【下一頁】

法國有意見批評，疫苗通行證計劃屬侵犯自由行為，同時亦對不願接種疫苗人士構成歧視。馬克龍表示，接種疫苗是令法國重回正軌的最佳方式，他會盡可能鼓勵民眾接種疫苗。

有法國媒體引述政府草擬法案指，政府計劃強制隔離確診者10日，並由警方隨機檢查，但當局暫未透露相關細節。

責任編輯：李俊儀

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