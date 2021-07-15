【Dogecoin】狗狗幣聯合創辦人﹕加密貨幣市場已被操控　絕對不會回歸加密貨幣圈子

▲ 淡出社交媒體已久的狗狗幣聯合創辦人Jackson Palmer批評，整個加密貨幣行業實則已被部分富人操控。

狗狗幣今年價格如日中天，引來不少投資者熱議，不過，淡出社交媒體已久的狗狗幣聯合創辦人Jackson Palmer周四（15日）罕有在社交平台Twitter上發佈帖文，強調自己永不重返加密貨幣的圈子，並批評整個加密貨幣行業實則已被部分富人操控。

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Jackson Palmer在Twitter發佈長文表示，自他淡出加密貨幣圈子後，偶爾有人問他會否重返昔日圈子，他表示，他的答案是「不」。不過他表示，由於自己不想重覆太多遍去解釋離開加密貨幣圈子的原因，因此決定向外界解釋他對加密貨幣的看法。

Jackson Palmer指，經過數年對加密貨幣的研究後，他堅決相信，加密貨幣本質上只是用於鞏固富人財富的工具，供人用作逃稅、避開監管之用。他亦指，不少人強調加密貨幣去中心化的特質，但實質上，整個加密貨幣行業已被一班有權勢的富人操控，並發展出許多與現有中心化金融系統相關的機構。

他亦批評，部分加密貨幣行業玩家透過收買部分媒體、以及有影響力的人物，向無知或貧窮人士呈現出加密貨幣是一種「揾快錢」的新渠道，從而榨取他們的金錢。

Jackson Palmer指，在加密貨幣興起前，金融市場剝削他人利益已為常見之事，但他認為，加密貨幣本身集結了現時資本主義制度內最不可取的元素，比如貪污、欺詐以及不平等，又利用科技逃過審計、金融監管、稅項等保護市民安全網的措施。

他更表示，在強調加密貨幣促進金融民主化的背後，實則將貧窮的責任扔到個人問題身上。他舉例指，例如當億萬富豪操縱市場時，市場只會稱頌該批人士為「天才」，若散戶不幸受騙，也只會被當成是他們自己的責任。因此他認為，加密貨幣的本質只會令貧者愈貧，富者愈富。

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編輯﹕賴奕羚