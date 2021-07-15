巴西總統連續10日打嗝不止 或需做緊急手術

巴西總統博索納羅因連續10日打嗝不止，被轉送到聖保羅一間醫院接受治療，醫生將確定他是否需要接受緊急手術。博索納羅辦公室發言人指，他患有腸道阻塞，懷疑是導致博索納羅打嗝不止的原因。

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現年66歲的巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）本月3日接受植牙手術後，連續10日打嗝不止。博索納羅辦公室周三（14日）發表聲明指，博索納羅已送往聖保羅的軍事醫院接受檢查。

醫生會調查他打嗝原因，以及決定是否接受緊急手術。博索納羅亦於社交媒體Twitter發文並附上相片，顯示他在醫院內接受檢查，及要暫時插喉。

聲明指博索納羅自2018年在競選期間被刺傷腹部以來，患上腸道阻塞，並已接受多次手術，相信是他出現打嗝不止的原因。博索納羅上周於電台發言時表示，由於他服用的藥物影響，他以往亦曾連續24小時打嗝。

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當地民眾發展大規模抗議，指責博索納羅對抗新冠肺炎疫情不力，使當地逾53萬新冠患者死亡。博索納羅亦面對處理疫情不當醜聞，需接受參議院委員會及警方調查。有民調顯示，超過一半巴西人支持對博索納羅啟動彈劾程序。

責任編輯：郭麗明