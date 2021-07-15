▲ 【國泰航空】國泰推訂製服務助避開「英國禁飛令」回港 英國下周許港人入境免隔離

英國近期新冠病毒感染宗數回升，港府早前再對英國啟動航班「熔斷機制」，禁止從英國出發的民航客機著陸。國泰航空 （00293） 最新推出新訂用服務，協助英國出發旅客先到歐洲或中東國家留21日，再從當地乘搭航班回港，國泰航空設立專員服務，但同時強調旅客要符合香港和中轉地的防疫要求。

另一方面，英國政府更新入境地區名單，由下周一（7月19日）開始，香港、台灣及克羅地亞被列入綠色地區名單，出發時出示48小時內的陰性檢測證明後，入境英格蘭毋須隔離。

英國回港航班禁飛令於7月1日實施，香港政府將英國訂為極高風險地區，限制曾逗留該地區超過兩小時的人士登上來港的民航客機。

香港7月1日再度禁英國客機抵港、國泰停倫敦抵港航班，可見【下一頁】

國泰航空在網站顯示，公司將設有專員為有需要從英國回香港的旅客設計行程，讓他們經國泰合作夥伴航空公司到巴黎、阿姆斯特丹、法蘭克福和杜拜，於當地逗留21日「清洗期（wash out period）」，再乘國泰航空回港。

國泰航空稱，回港航班價格由630英鎊（約6773港元）起，乘商務客艙的收費就由3200英鎊（約34403港元）起。

國泰航空在網站提供4個中轉地入境要求資訊，普遍都要求旅客全面接種疫苗，而從中轉地回港就需要出示72小時有效的陰性檢測證明，即使已接種疫苗，也需要在指定檢疫酒店強制檢疫14天。

換言之，使用國泰航空服務，從英國返港旅客需要預留35日才有望在香港出外活動。

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記者：麥德銘

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