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【宏觀數據】國家統計局公布最新經濟數字 6月零售銷售遠超預期

股樓投資 12:04 2021/07/15

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中國國家統計局周四（15日）公布一連串經濟數據，其中6月份全國規模以上工業增加值明顯低於預期；而社會消費品零售總額卻比預期強，按年增長12.1%。

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期內，規模以上工業增加值按年實際增長8.3%，低於市場預期的10.9%，比2019年同期增長13.5%，兩年平均增長6.5%。累計看，上半年全國規模以上工業增加值按年增15.9%，兩年平均增長7%，比第一季加快0.2個百分點，其中，第二季按年增長8.9%。

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另外，6月社會消費品零售總額按年增長12.1%，低於上月數字，但明顯強於預期的10.9%，兩年平均增長4.9%。

同時，中國第二季國內生產總值（GDP）同比增長7.9%，略低於市場預估中值的8.1%，兩年平均增長5.5%；第二季較上季增長1.3%；上半年GDP按年增長12.7%。

統計局表示，中國上半年經濟持續穩定恢復、穩中加固、穩中向好，但也要看到全球疫情持續演變，外部不確定因素較多，國內經濟恢復不均衡，鞏固穩定恢復發展的基礎仍需努力。下一步將堅持穩中求進，持續深化供給側結構性改革，著力釋放內需潛力，大力助企業紓困，保持經濟運行在合理區間。

【延伸閱讀】下半年部署：2021下半年值得加注的10隻收息股，請按【見下頁

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記者：林衛

經濟 社會消費品零售總額 GDP 國家統計局 規模以上工業 中國

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