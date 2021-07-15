  • 33°C
香港時間 : 2021715日 (四) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技股女股神】Cathie Wood﹕比特幣對環境問題的影響是暫時的

Hot Talk 11:16 2021/07/15

分享：

Cathie Wood表示，目前許多挖礦活動正向美國轉移。

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood接受外媒訪問時表示，儘管近期外界有聲音指，比特幣挖礦會污染環境，但她認為，外界對於比特幣造成環境衝撃的擔憂是短暫的，並不會因此影響比特幣長期上升的趨勢。

近日Tesla（美﹕TSLA）創辦人Elon Musk曾於社交平台Twitter上發文，表達對比特幣挖礦能源消耗問題的擔憂。不過，Cathie Wood表示，目前許多挖礦活動正向美國轉移，並且使用再生能源，因此擬長線看好比特幣。

Cathie Wood亦在訪問中重申，目前她仍然看好Tesla、Roku（美﹕ROKU），並指對比起亞瑪遜（美﹕AMZN）創辦人Jeff Bezos，Elon Musk是一個「特別的、且有遠見的」領袖。

截至上午11時16分，比特幣現報32,748美元，24小時內升0.78%。

相關文章﹕

【科技股女股神】Cathie Wood減持中資科技股　料估值會持續於低位

【女股神】Cathie Wood 旗下Ark Invest向美SEC申請成立比特幣ETF ARKB

【虛擬貨幣】Cathie Wood﹕各國對加密貨幣態度將變得更友好

 

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 污染 Tesla 美國 Cathie Wood 比特幣

上一篇文章

AIG 172億元售人壽及退休業務9.9%股權

下一篇文章

【國泰航空】國泰推訂製服務助避開「英國禁飛令」回港　英國下周許港人入境免隔離
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】醫脈通2192追揸沽攻略、券商料有五成升幅　百得利6909或有驚喜
【新股IPO】醫脈通2192追揸沽攻略、券商料有五成升幅　百得利6909或有驚喜
【新股IPO】3隻新股暗盤　醫脈通2192升1成、一手帳面賺1350元
【新股IPO】3隻新股暗盤　醫脈通2192升1成、一手帳面賺1350元
【新股IPO】醫脈通2192共62萬人認購　超額認購591倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】醫脈通2192共62萬人認購　超額認購591倍一手中籤率5%（附分配結果）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR收市乏力　北水走資2.2億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR收市乏力　北水走資2.2億（不斷更新）