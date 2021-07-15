【科技股女股神】Cathie Wood﹕比特幣對環境問題的影響是暫時的

▲ Cathie Wood表示，目前許多挖礦活動正向美國轉移。

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood接受外媒訪問時表示，儘管近期外界有聲音指，比特幣挖礦會污染環境，但她認為，外界對於比特幣造成環境衝撃的擔憂是短暫的，並不會因此影響比特幣長期上升的趨勢。

近日Tesla（美﹕TSLA）創辦人Elon Musk曾於社交平台Twitter上發文，表達對比特幣挖礦能源消耗問題的擔憂。不過，Cathie Wood表示，目前許多挖礦活動正向美國轉移，並且使用再生能源，因此擬長線看好比特幣。

Cathie Wood亦在訪問中重申，目前她仍然看好Tesla、Roku（美﹕ROKU），並指對比起亞瑪遜（美﹕AMZN）創辦人Jeff Bezos，Elon Musk是一個「特別的、且有遠見的」領袖。

截至上午11時16分，比特幣現報32,748美元，24小時內升0.78%。

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編輯﹕賴奕羚