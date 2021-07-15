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南非騷亂縱火現場 幼童遭母抛落樓成功脫困（有片）

環球社會熱點 11:12 2021/07/15

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南非一名母親為救孩子逃離火場，親手將幼童由二樓抛下樓。

南非前總統祖馬入獄引發群眾不滿，並於南非各地爆發騷亂，造成超過70人死亡。有群眾於商店縱火搶掠時，火勢蔓延至樓上民居。一名母親為救自己的孩子逃離火場，親手將幼童由二樓抛下樓。

南非前總統祖馬入獄後爆發騷亂 釀逾70死 【下一頁】

祖馬（Jacob Zuma）家鄉誇祖魯·納塔爾省（KwaZulu-Natal）的城市德班（Durban）商業區，周二（13日）有人搶掠商店及放火，火勢波及商店樓上住宅。

現場片段顯示，二樓有一名母親帶著幼童走到簷篷位置，試圖為自己的孩子尋找一線生機。樓下有熱心民眾協助救援，母親就將這名幼童抛下樓，而樓下的民眾也成功接住幼童。

當地騷亂情況

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而這群民眾成功解救幼童後，也找來梯子幫助樓上的其他居民逃生。據悉，消防員於事發20分鐘後到達現場，而這名母親其後也順利逃生，與自己的孩子團聚。

古巴多地示威抗議政府處理疫情不力 總統力斥受美國煽動 【下一頁】

誇祖魯·納塔爾省與豪滕省（Gauteng）有超過1,200人被捕，警方發聲明指數千人搶掠商店内的食物、電器、酒和衣服。兩個省最少有72人死亡。

79歲的祖馬早前否認貪污等指控，並拒絕前往反貪污委員會作供。他其後因拒絕到法庭而自首，被裁定藐視法庭及遭判囚15個月。

責任編輯：鄭錦玲

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