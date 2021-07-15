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【異動股】北汽：上市輔導不代表有計劃A股上市　午後升幅收窄

當炒股 13:05 2021/07/15

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【異動股】北汽：上市輔導不代表有計劃A股上市

北京汽車 （01958） 計劃回A股上市傳出新進展，內地傳媒引述中信建投日前披露關於北京汽車首次公開發行A股股票並在主板上市輔導工作的報告。北京汽車半日大升18%，報3.73元，成交2.76億元。北汽中午發澄清公告稱，遞交輔導工作報告不代表公司目前有計劃A股上市。

北汽澄清回A上市消息後，午後升幅收窄，至下午1時05分，北汽仍升12%，報3.53元，成交逾3億元。

北汽表示，2017年已舉行股東會通過A股上市議案，中信建投自2017年10月至今累交23期輔導工作進展報告，而工作報告僅為提供公司在將來A股上市的選擇。

北汽稱，根據內地A股《證券發行上市保薦業務管理辦法》的規定，保薦機構在推薦發行人首次公開發行股票並上市前，應當對發行人進行輔導。

其他汽車廠商股普遍回吐，吉利汽車 （00175） 半日跌1.6%，長城汽車 （02333） 跌0.7%，廣汽 （02238） 跌1.4%。

汽車經銷商永達汽車 （03669） 升6%，中升控股 （00881） 則升1.7%。

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【汽車股】中汽協料全年汽車銷量達2700萬輛增6.7%

【吉利股價】吉利撤回A申請　李東輝：會考慮其他集資方法

編輯：麥德銘

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港股 異動股 A股 北京汽車（01958） 永達汽車（03669） 中升控股（00881）

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