【對撼TikTok】Facebook豪擲78億元谷創作　IG創作者有份獲獎勵

▲ Facebook計劃投資逾78億港元，激勵Facebook及Instagram內容創作者製作優質內容。

據Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）最新表示，Facebook計劃投資逾10億美元（約78億港元），激勵Facebook及Instagram的內容創作者，在2022年之前製作更多優質內容。

綜合外媒分析指出，Facebook是次投資是為了應對其他競爭對手如短片平台TikTok的挑戰。Facebook公告提到，會在明年底為止，推出若干新獎勵計劃，向達致若干里程碑的用戶支付報酬。

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而即將推出的獎勵計劃包括「Reels Summer Bonus」，獎金將在未來幾周內推出，向Instagram的全新短片服務「Reels」美國地區內容創作者支付報酬。

Facebook還表示，將提供種子基金，幫助創作者支付為其平台製作內容的成本。不過這些項目僅向獲邀請的創作者提供，該公司目前亦未有提供具體推出的時間或參加項目需要的資格等細節。

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責任編輯：張寶燕