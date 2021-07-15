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縮減　但不恐慌

宏觀解讀 10:18 2021/07/15

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週二（7月13日），美國勞工部公佈了最新一個月的通脹數據，數據顯示六月份的通脹率按月升幅為0.9%，遠高過市場預期。聯儲局是否會於下半年開始縮減購債？聯儲局和市場之間就此觀點正展開拉鋸戰。一方面，聯儲局認為美國經濟雖然出現改善跡象，但受疫情影響最嚴重的領域仍然疲弱，需要繼續提供支持。但若果就業和通脹數據繼續上升，情況可能會發生變化。我們嘗試將2013年5月「收水恐慌」前的宏觀形勢與當前狀況進行比較，有助深入分析若在未來幾個月內宏觀數據保持升勢，聯儲局將會採取什麼行動。

在經濟勢頭方面，以ISM製造業指數作為「經濟勢頭」的指標，五月和六月份均高60水平，顯示製造業活動處於擴張模式，遠遠高於2013年4月51.0的水平。以就業率而言，這次與次按危機時的背景不同，新冠肺炎疫情危機的本質是「非結構性」的，這可以解釋情況好轉後失業率大幅下降的原因。美國5月失業率降至5.9%，明顯好於2013年7.6%的水平。而受市場注目的通脹數據，今天的通脹情況與2013年並無不同。當時預期通脹水平為2.3%，與目前的相差無幾。不過，目前的核心通脹率明顯高於2013年的水平。

鑒於當前宏觀形勢與2013年市場「收水恐慌」之前的情況相似，以及上一個週期從收水放話到實際加息之間相隔了很長時間，我們認為，如果通脹預期接近3%的關口，就不能排除聯儲局縮減的可能。因此，要充分考慮到這種可能性，謹慎進行投資組合配置就不用害怕收水之日了。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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