▲ 【新冠疫苗】復星醫藥升近7% 復必泰內地審定工作基本完成、夥開拓藥業拓印度等市場

復星醫藥 （02196） 及開拓藥業 （09939） 在新冠藥物方面發展有新發展，復星醫藥股價今早造好，現升6.7%，最新報61.2元，盤中高見61.4元，成交額逾2億元。開拓藥業曾升8.4%，盤中高見62.8元，最新報59.75元，成交額8686萬元。

復星醫藥在股東大會上回覆投資者時表示，國家藥監局對mRNA新冠疫苗「復必泰」的審定工作已經基本完成，專家評審已經通過了，目前正在加緊進行行政審批階段。 復星醫藥還表示，今年年底就能實現10億劑疫苗原液的年產能，未來在復星其他國內工廠的助力下，每月的產量可能可以擴大到1億至2億劑。

據悉，復星醫藥已與BioNTech提前啟動生產準備工作，復必泰疫苗一旦獲批，就能第一時間供應到內地；知情人士稱，未來復必泰在內地很可能會作為加強針使用，免費接種。

與開拓藥業在印度和28個非洲國家上合作

另外，開拓藥業 （09939） 公布，昨日附屬與復星醫藥附屬就普克魯胺治療新冠在印度和28個非洲國家治療新冠適應症的商業化達成普克魯胺項目許可協議書。

雙方同意相互合作、共同推進普克魯胺治療新冠適應症的緊急使用授權（EUA）申請、推廣和銷售工作。根據許可協議，復星醫藥產業將獲得普克魯胺在合作區域的獨家註冊和商業化銷售權益。同時，開拓藥業有權收取總金額不超過5.6億元人民幣。

此外，開拓藥業有權按雙方約定的基於淨銷售額的分級收取合作區域內不低於50%的利潤總額作為提成。

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編輯：吳敏芳

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