【反壟斷】阿里騰訊等33間科企簽署反壟斷自律公約

▲ 33間中國科企簽署自律約章，當中包括騰訊、阿里等互聯網企業

中國市場監管總局近月持續推動針對互聯網企業的反壟斷監管。阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、字節跳動、華為、百度（09888）、京東（09618）、科大訊飛等33家互聯網企業昨日簽署《互聯網平台經營者反壟斷自律公約》，承諾積極推進行業自律，共同創造良好行業競爭環境。

《公約》涵蓋壟斷協議、濫用市場支配地位、經營者集中等範疇。《公約》規定具有競爭關係的互聯網平台經營者，不得利用技術手段、平台規則等形式達成固定價格、分割市場、聯合抵制交易等橫向壟斷協議。

另外，互聯網平台經營者不得利用技術手段、平台規則、數據、演算法等形式，與交易相對人達成固定轉售價格、限定最低轉售價格等縱向壟斷協議等。

《公約》亦要求互聯網平台經營者將保持資本有序擴張，避免推動具有或可能具有排除、限制競爭效果的併購。互聯網平台經營者實施經營者集中達到國務院規定的申報標準的，將須主動向國務院反壟斷執法機構進行申報。

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編輯：謝智聰