【恒指夜期+北水】北水輕微吸資　4.6億沽小米　恒指夜期升6點（不斷更新）

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【反壟斷】騰訊阿里巴巴「世紀和解」？ 野村：阿里巴巴料得益更大
北水轉為輕微吸資0.22億元，美團 （03690） 錄得2.7億元淨流入，東岳集團 （00189） 淨吸2.8億元。相反，小米 （01810） 淨沽4.6億元、比亞迪 （01211） 及中海油 （00883） 亦各有逾2億元淨流出。
中國第二季度GDP按年增長7.9%，略低於預期、人行今日降準，港股輕微高開13點後，恒生指數曾升近400點，高見28181點，午後升幅收窄，恒生指數收報27996點，升208點，未能企穩28000點，成交1511億元。恒生科技指數升跌不足0.1%，報7661點。阿里巴巴 （09988） 升2%；騰訊 （00700） 升逾1%；比亞迪 （01211） 再跌逾3%；眾安在綫 （06060） 升逾16%；東岳 （00189） 升兩成破頂。
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焦點股：多圖講解重點消息
即市走勢︰
【18：02】恒指夜期升6點，報28018點，高水22點。
【16：10】恒生指數收報27996點，升208點，未能企穩28000點，成交1511億元。恒生科技指數升跌不足0.1%，報7661點。阿里巴巴 （09988） 升2%；騰訊 （00700） 升逾1%；比亞迪 （01211） 再跌逾3%；眾安在綫 （06060） 升逾16%；東岳 （00189） 升兩成破頂。
【16：00】恒生指數U盤前升198點，報27985點。
【15：51】東岳 （00189） 尾市升兩成，破頂高見11.6元，成交10.6億元。
【15：50】UNIQLO母企迅銷首三財季多賺67% 下調全年經營溢利及收益預測
【15：47】騰訊 （00700） 升幅收窄至1.3%，阿里巴巴 （09988） 升2.5%。美團 （03690） 轉跌0.1%；小米 （01810） 跌1%。
【15：32】滙豐 （00005） 尾市轉跌0.3%，低見44.2元。
【15：22】大市尾市升幅收窄至不足200點，報27981點，升193點。科指跌0.2%，報7649點。
【15：12】滙豐研究：中概股回流趨勢加速 助港成「東方納斯達克」 5隻港股可受惠
【15：05】稻草熊娛樂 （02125） 升近13%，高見7.2元。稻草熊娛樂此前公布，為表達對公司長遠發展前景的信心，各禁售股東已自願作出承諾，延長股份禁售期6個月。
【15：04】內地股市冋上，上證全日升1%；深證升0.8%；創業板指升1.4%。
【14：54】發盈喜的招商局 （00144） 股價升近半成，高見12.06元。招商局公布，預期集團中期盈利按年升多於1.7倍。
【14：42】恒指最新於300點升幅窄幅上落，報28080點，升292點；科指跌不足1點，報7666點。
【14：29】東岳 （00189） 最新升16%，高見11.24元破頂。＿
【14：26】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至2.4%；騰訊 （00700） 升2.3%。另外，美團（ 03690）升0.3%；小米 （01810） 逆市跌1%。
【14：20】北汽 （01958） 升幅收窄至不足4%，下試今早開市價3.22元。
【14：16】東岳 （00189） 回吐兩日後，股價今日再升逾14%，高見11.08元。
【14：10】康聖環球9960追揸沽 可參考醫脈通收市價
【13：29】眾安在綫 （06060） 升逾14%，高見49.2元。
【13：11】北汽 （01958） 升幅進一步收窄至8%，報3.41元。
【13：05】招行 （03968） 午後升近半成，高見64.75元。
【13：03】北汽 （01958） 午後升幅收窄至11%，報3.52元，今早曾高見3.76元。
【13：01】港股午後初段升約330點，報28115點。科指升不足1點，報7668點。
【12：42】北京汽車回A傳有進展曾升18% 北汽：上市輔導不代表有計劃A股上市
【12：32】恒地：中環美利道商廈命名為The Henderson 2023年落成（圖集）
【12：00】恒生指數半日升339點，報28126點，重上二萬八，成交842億元。恒生科技指數升0.07%，報7672點。阿里巴巴 （09988） 升3%；騰訊 （00700） 升逾2%；比亞迪 （01211） 續跌4%；北京汽車 （01958） 升逾18%。
【11：46】中資金融股彈升 眾安在線飆12%、郵儲行漲7%
【11：42】平保 （02318） 反彈幅度擴大至近4%，高見73.45元。
【11：38】恒指中午收市前升約360點，報28148點；科指升0.1%，報7677點。
【11：32】港交所 （00388） 轉跌，股價跌近0.4%，報505元，今早曾高見511.5元。
【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.2%；深證跌0.3%；創業板指跌0.3%。
【11：24】眾安在綫 （06060） 上半年所獲得的原保險保費收入總額約為98.4億元人民幣，按年升45.4%，股價升逾11%，高見47.5元。
【11：18】郵儲行 （01658） 升逾7%，高見5.1元。
【11：13】大市愈升愈有，最新升近400點，高見28181點。科指轉升近0.2%，報7680點。
【11：02】內險股反彈，平保 （02318） 升逾3%，高見72.8元；國壽 （02628） 升逾2%，高見14.16元；財險 （02328） 、太保 （02601） 分別升逾2%。
【10：50】大市最新升逾300點，升至38100點水平。
【10：48】凌銳 （00784） 升逾6成，高見0.248元，成交162萬元，暫為升幅最大股份。
【10：41】大市升幅擴大至近300點，報28078點，升291點；科指跌近0.2%，報7654點。
【10：35】中遠海控 （01919） 逆市跌近9%，低見12.58元，成交8億元。
【10：35】北京汽車曾升18% 擬回A股上市
【10：28】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至3%，高見212.8元；騰訊 （00700） 升2.5%，報570.5元。
【10：26】建行 （00939） 最新升逾3%，高見5.63元，其餘三大內銀升逾2%。
【10：23】中煤 （01898） 升逾3%，高見5.08元。中煤能源預期中期多賺2.2倍至2.5倍。
【10：23】大市最新升逾200點，重上28000點水平，報28017點，升230點；科指則逆市跌0.3%，報7645點。
【10：22】昨因盈喜消息上升的藥明生物 （02269） 股價回吐，今早逆市跌逾3%，低見134.3元。
【10：18】內銀股升幅擴大，建行 （00939） 、工行 （01398） 分別升逾2%；中行 （03988） 、農行 （01288） 升近2%。
【10：14】美固科技 （08349） 再升兩成，破頂高見3.97元。
【10：10】復星 （02196） 升逾7%，高見62.65元；開拓藥業 （09939） 升逾2%，高見62.8元。開拓藥業公布，附屬與復星醫藥，就普克魯胺治療新冠進行合作，在印度和28個非洲國家治療新冠適應症的商業化達成普克魯胺項目許可協議，雙方將共同推進普克魯胺治療新冠適應症的緊急使用授權（EUA）申請、推廣和銷售工作。
【新冠疫苗】復星醫藥升近7% 復必泰內地審定工作基本完成、夥開拓藥業拓印度等市場
【10：03】中國6月社會消費品零售總額按年升12.1%，預期為10.8%。1-6月份社會消費品零售總額按年增長23.0%，預期為22.8%。6月份工業增加值按年增長8.3%，預估為7.9%。1-6月份工業增加值按年增長15.9%，預估為16%。
【10：00】中國第二季度GDP按年增長7.9%，略低於預期的8%，前值為18.3%。
【09：52】中集集團上半年扭虧為盈 料純利介乎40億至46億人幣 早段升3%
【09：51】阿里騰訊等33間科企簽署反壟斷自律公約
【09：51】北京汽車 （01958） 升逾15%，高見3.72元。中信建投日前披露關於北京汽車首次公開發行A股股票並在主板上市輔導工作的報告。對此，北汽相關人士對此消息予以確認，表示目前是一種準備回歸A股的狀態。
【09：47】人行今日全面降準0.5個百分點，釋放長期資金約1萬億元人民幣。另外，人行今日進行1000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作。建行 （00939） 升1.5%；工行 （01398） 升0.9%；中行 （03988） 升0.7%；農行 （01288） 升0.8%。
【09：46】港股早段升約200點，報27990點；科指升0.2%，報7681點。
【09：45】小鵬汽車 （09868） 逆市跌逾4%，低見144元創上市後新低。
【09：42】體育用品股造好，安踏 （02020） 升逾2%，破頂高見191.6元；李寧 （02331） 升逾3%；特步 （01368） 反逾近半成。
【09：41】贛鋒鋰業 （01772） 早段曾升近一成，破頂高見155元。
【09：39】三隻新股同日首掛 百得利高開3成
【09：35】大市最新升約150點，報27941點。騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 分別升逾2%。
【09：33】騰訊 （00700） 升逾2%，高見569.5元；阿里巴巴 （09988） 升逾1%，高見209.4元。另外，美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 跌0.7%。
【09：31】大市開市後轉跌，恒指最新跌約15點。
【09：31】比亞迪 （01211） 早段跌幅擴大至近5%，低見210.2元。
【09：26】贛鋒鋰業 （01772） 高開逾2%。贛鋒鋰業預告上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為13億至16億元人民幣，下同，按年增長7.3倍至9.2倍，多於較早前預告的8億至12億元人民幣。
【Tesla概念股】贛鋒鋰業上修上半年盈利預告 料多賺7.3倍至9.2倍
【09：24】醫脈通 （02192） 首掛開報28.9元，高招股價逾6% ；德信服務 （02215） 平開，開報3.06元；百得利 （06909） 開報5.9元，高招股價逾34%。
【09：20】恒生指數開報27801點，升13點。恒生科技指數升0.04%，報7670點。騰訊 （00700） 升近1%；比亞迪 （01211） 續跌逾1%。
【反壟斷】外媒：阿里巴巴和騰訊考慮彼此開放生態 淘寶天貓或引入微信支付
【比亞迪1211】比亞迪遭巴菲特愛將李祿連日減持、套現逾24億元
【09：17】中國海外獲母企增持102萬股 持股量升至56.09%
【09：16】中國最大的在線專業醫師醫脈通 （02192） 、德信服務 （02215） 、百得利 （06909） 今日掛牌，昨暗盤個別發展。
【新股IPO】3隻新股暗盤 醫脈通2192升1成、一手帳面賺1350元
【09：14】期指開報27650點，跌126點或0.5%。
【09：06】恒指黑期跌約28點，報27741點；道指期貨跌85點，報34730點。
【08：26】今日共有5隻新股暗盤。
【新股IPO】康聖環球9960近43萬人認購 超額認購542倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】融信服務2207超額認購7.12倍 一手中籤率18%（附分配結果）
【新股IPO】中國通才教育2175一手中籤率30% 超額認購3.12倍（附分配結果）
【新股IPO】康橋悅生活2205超額認購22.72倍 一手中籤率9.11%（附分配結果）
【新股IPO】環球新材國際6616超額認購近10倍 一手中籤率25%（附分配結果）
【07：45】完美醫療改每手買賣單位至1000股 入場費由4萬降至1萬
【07：45】港股ADR收報27760點，跌27點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.35元，無升跌；騰訊 （00700） ADR折合報557.91元，升1.41元或0.3%。
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【07：30】美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，美股標指破頂。道指收報34933點，升44點；標指收報4374點，升5點；納指則反覆偏軟 ， 收報14644點，跌32點。
【開市9點半】騰訊阿里傳互相開放生態 美股價一度亢奮 聚焦內地第2季GDP數據
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
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責任編輯︰梁浩碩