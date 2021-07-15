▲ 【新股IPO】環球新材國際6616超額認購近10倍 一手中籤率25%（附分配結果）

環球新材國際 （06616） 公布招股結果，中國珠光顏料生產商環球新材國際以每股3.25元定價，較指示性發售價範圍下限3.52元低7.7%，集資淨額8.8億元，一手中籤率25%，抽30手（30,000股）可穩獲一手。環球新材國際將於7月16日掛牌。【分配結果】

環球新材國際配發結果及招股詳情

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環球新材國際於香港公開發售部分共錄得4.6萬人認購，超額認購9.79倍，國際發售部分超額認購0.16倍。

環球新材國際表示，所得款項淨額55.6%用於為建設第二期生產廠房的部分出資；34.1%將用作建設鹿寨合成雲母廠房的部分出資；7.1%用於增加研發中心的研發設施及測試設備的投資；3.2%用於銷售及營銷活動及建立銷售網絡。

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責任編輯︰梁浩碩