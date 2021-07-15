【ET開市直擊】內地公布Q2經濟數據 對港股走勢何啟示？（歡迎留言問股） 股市 07:30 2021/07/15 分享： 內地今日公布第二季GDP數據，市場估計增長8%。重磅數據公布前，南水北向淨流出77億元人民幣。 外圍方面，美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，美股標指破頂。 港股今日走勢點睇？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早9:00於《ET開市直擊》為你分析。 歡迎預先留言問股：WhatsApp：9613 3819 登入財台經：https://video.hket.com/srvv023/財經台 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】啤酒消費增 入市華潤啤酒飲勝 今日 【ET開市直擊】啤酒消費增 入市華潤啤酒飲勝 【ET開市直擊】恒指未返二萬八 港股後市有隱憂？ 2021/07/14 【ET開市直擊】恒指未返二萬八 港股後市有隱憂？ 【ET開市直擊】藍籌股精選 看好港交所 2021/07/14 【ET開市直擊】藍籌股精選 看好港交所 【ET開市直擊】升市成交未配合 港股後市睇啲乜？（歡迎留言問股） 2021/07/13 【ET開市直擊】升市成交未配合 港股後市睇啲乜？（歡迎留言問股） 【ET開市直擊】降準鬆流動性 留意信達生物 2021/07/13 【ET開市直擊】降準鬆流動性 留意信達生物 港股 經濟 美股 美國 人民幣 鮑威爾