【ET開市直擊】內地公布Q2經濟數據 對港股走勢何啟示？（歡迎留言問股）

內地今日公布第二季GDP數據，市場估計增長8%。重磅數據公布前，南水北向淨流出77億元人民幣。

外圍方面，美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，美股標指破頂。

港股今日走勢點睇？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早9:00於《ET開市直擊》為你分析。

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