拜登冀團結民主黨人 挺參院3.5萬億美元預算案

▲ 美國總統拜登希望團結民主黨人，共同支持參議院3.5萬億美元預算案。（法新社圖片）

美國總統拜登周三向參議院民主黨人，推介他廣泛的社會和基礎設施議程，此前參議院民主黨黨團的核心成員，就推進該計劃的關鍵一步達成一致。

參議院預算委員會的民主黨人，周二晚公布3.5萬億美元的支出和稅收計劃，拜登尚未表態是否支持，但他的高級幕僚表達了熱情。

「我們要完成這項任務。」拜登抵達國會大廈時告訴記者。

如果成功，預算協議將是拜登的一個勝利，彌合了各黨派對規模和範圍的分歧。但此刻對拜登非常關鍵，他需要說服民主黨進步派接受低於他們要求的支出水平，同時也要讓溫和派不再反對總金額。

這項預算方案將輔以拜登支持的另一份5,790億美元兩黨基礎設施計劃，使他的經濟議程總支出超過4萬億美元。

白宮新聞秘書普薩基發布推特稱，拜登將參加參議院民主黨人的每週午餐會，宣傳他齊頭併進的議程，通過投資基礎設施、保護氣候、支持下一代工人和家庭，更好地推動經濟回升。

預算草案尚未得到參議院所有50位民主黨人的堅定支持。拜登和參議院民主黨領導人，需要讓所有人都參與進來，以便能夠在參議院獲得通過，並交給眾議院。在眾議院，希望更高支出水平的自由派可能表達反對意見。

關鍵的溫和派民主黨參議員Joe Manchin周三早些時候表示，他願意支持預算案，但要等看過之後再作判斷，並表示必須通過削減開支、增加稅收或其他措施來抵銷龐大的總金額。

白宮還必須爭取參議院共和黨人支持另外一份的兩黨基礎設施協議。一些共和黨人擔心，如果他們支持了金額較小的基礎設施法案，會為民主黨在國會通過他們的廣泛議程鋪平道路。他們敦促白宮將兩項法案分開處理。

根據名為預算協調的特殊規則，只需簡單多數即可在參議院通過民主黨的經濟計劃。但由於兩黨在參議院各佔50席，民主黨人無法承受任何背叛，因為共和黨人預計會一致反對預算決議。

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編輯：李勝君



