據報耶倫無意重啟美中高層經濟對話

▲ 外媒報道，美國財長耶倫無意重啟，在特朗普時期叫停的美中高層經濟對話。（法新社資料圖片）

彭博社報道，美國財長耶倫及其下屬沒有計畫重新啟動布殊和奧巴馬政府期間主導美中關係的定期經濟對話，繼續按著特朗普按下的暫停鍵不放。

知情人士透露，雖然耶倫及其他部門的團隊與中國同行保持著聯繫，但目前的預期是不重啟雙邊正式高層會談。

美國財政部發言人暫未置評。

不願重啟奧巴馬時代活躍的溝通渠道，進一步證明了現任總統拜登對中國的立場趨於強硬，表明全球最大兩個經濟體之間的關係正在持續惡化。

最近幾天華盛頓接連採取的一系列行動，包括準備向在香港的美國企業發出警告，對新疆實施新的進口管制，以及討論將北京排除在外的數字貿易協議等，都凸顯出拜登準備延續甚至深化特朗普對抗性的做法。

2006年，時任喬治布殊政府財政部長的保爾森(Henry Paulson)發起了美中「戰略經濟對話」，兩國財政部長、央行行長和外交部官員等每年召開兩次會議。奧巴馬出任總統後，雙方每年都會在該機制下會晤。

雖然幾乎沒有政策上的突破，但對話都會發表冗長的聯合聲明，並公開表明雙方合作的迹象。兩國輪流主辦會談，結束時與會者合影留念。

這一對話在2018年嘎然而止，當時雙方在姆欽執掌的美國財政部會晤，但未能發表聯合聲明。

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編輯：李勝君

