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貝萊德CEO：不認為通脹升是暫時　 儲局將不得不改變政策

股市 00:58 2021/07/15

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貝萊德CEO芬克表示，不認為美國通脹升是暫時， 儲局將不得不改變政策。（法新社資料圖片）

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)周三表示，他不認為美國通脹的上升是暫時的，聯儲局將不得不對更高的通脹數據做出反應。

芬克在接受採訪時說：「我不是在說會發生1970年那樣的通脹，我只是認為我們的通脹率將超過2%……可能接近3.5%至4.0%。」

「這是否意味著聯儲局將不得不改變政策？我認為是這樣。」芬克說。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）一再表示，通脹上升將是暫時的，並指出他預計供應鏈將會正常化。

芬克又指在接下來的幾年裡，將看到更多關注就業，更多關注重塑製造平台及供應鏈交付。這些將進一步推高通脹。

投資者面臨的一個主要擔憂是，經濟過熱可能會迫使聯儲局，比預期更早地縮減超寬鬆貨幣政策。

芬克表示，聯儲局將利率提高50或100個基點，不會「那麼糟糕或擾亂股市」。與儲局現在認識到通脹可能略高於目標相比，更重要的是他們如何實施政策改變。

芬克認為，美股的長期趨勢仍然強勁。「我並不是要暗示股市會直線上升，未來也可能會令人失望。但總體而言，鑑於財政刺激和貨幣刺激的規模，更重要的是隨著現金規模的增加，我相信趨勢線仍將向上。」

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編輯：李勝君
 

貝萊德（BlackRock，美：BLK） 財政政策 就業 財富及資產管理 貨幣政策 美股 美國聯儲局 通脹 鮑威爾

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