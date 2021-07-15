【開市9點半】騰訊阿里傳互相開放生態　美股價一度亢奮　聚焦內地第2季GDP數據

（1）阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 傳正考慮逐步對彼此開放服務，若消息屬實，內地互聯網行業將開創新時代，阿里可能會允許淘寶和天貓使用微信支付，而騰訊或讓用戶更方便在微信分享阿里電商平台商品，或允許阿里使用小程序，阿里美股曾升3%，收市僅升1%，收報211.55美元，折算收報205.25港元，較港收市價仍低0.6%；騰訊ADR高港收市價僅0.2%。內地今早10時將公布第二季GDP數據，由於低基數效應漸消，市場預計次季增長會放緩至8%左右。此外，人行早前意外降準，或反映經濟增長會放慢，宜聚焦各項經濟數據的表現。

【反壟斷】外媒：阿里巴巴和騰訊考慮彼此開放生態 淘寶天貓或引入微信支付

即睇開市9點半重點：

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（2）聯儲局主席鮑威爾又「放鴿」助攻股市，指出美國經濟復甦還未達到可以縮減資產購買規模的程度。

【美國經濟】鮑威爾稱維持買債速度 料通脹未來數月保持高位

（3）美國公布6月PPI數據，通脹再創紀錄新高。專家認為通脹已非暫時性。

【美國經濟】美6月PPI按年升7.3% 核心PPI升5.6% 均勝預期及創紀錄新高

【美國通脹】拆解通脹為何超預期 估值高資產或有調整壓力

（4）蘋果（美：AAPL）股價創新高，外電指iPhone出貨量擬提高兩成。

【蘋果股價】蘋果股價創新高 據報將推出「先買後付」計劃、iPhone年產增至9000萬部

（5）醫脈通 （02192） 暗盤收報29.9元，較招股價27.2元，一手（500股）帳面賺1350元。

【新股IPO】3隻新股暗盤 醫脈通2192升1成、一手帳面賺1350元

（6）比亞迪 （01211） 遭「股神」巴菲特愛將李祿連日減持。

【比亞迪1211】比亞迪遭巴菲特愛將李祿連日減持、套現逾24億元 股價挫逾5%

（7）贛鋒鋰業 （01772） 向上修正盈利預測，預告純利按年增長7.3倍至9.2倍。

【Tesla概念股】贛鋒鋰業上修上半年盈利預告 料多賺7.3倍至9.2倍

（8）女股神Cathie Wood減持中國科技股，市場最新看法是甚麼？

【中概科技股】想撈底又怕受傷害？ 一文看市場對科技股看法

（9）特步國際 （01368） 、李寧 （02331） 和安踏體育 （02020） 已經悉數公布盈喜，但其中一隻純利低過2019年。

【體育用品股】特步、李寧、安踏盈喜 哪一家含金量最高？

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊