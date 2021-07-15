  • 29°C
香港時間 : 2021715日 (四) 07:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】騰訊阿里傳互相開放生態　美股價一度亢奮　聚焦內地第2季GDP數據

股市 06:45 2021/07/15

分享：

（1）阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 傳正考慮逐步對彼此開放服務，若消息屬實，內地互聯網行業將開創新時代，阿里可能會允許淘寶和天貓使用微信支付，而騰訊或讓用戶更方便在微信分享阿里電商平台商品，或允許阿里使用小程序，阿里美股曾升3%，收市僅升1%，收報211.55美元，折算收報205.25港元，較港收市價仍低0.6%；騰訊ADR高港收市價僅0.2%。內地今早10時將公布第二季GDP數據，由於低基數效應漸消，市場預計次季增長會放緩至8%左右。此外，人行早前意外降準，或反映經濟增長會放慢，宜聚焦各項經濟數據的表現。

【反壟斷】外媒：阿里巴巴和騰訊考慮彼此開放生態 淘寶天貓或引入微信支付

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

（2）聯儲局主席鮑威爾又「放鴿」助攻股市，指出美國經濟復甦還未達到可以縮減資產購買規模的程度。

【美國經濟】鮑威爾稱維持買債速度　料通脹未來數月保持高位

（3）美國公布6月PPI數據，通脹再創紀錄新高。專家認為通脹已非暫時性。

【美國經濟】美6月PPI按年升7.3%　核心PPI升5.6%　均勝預期及創紀錄新高

【美國通脹】拆解通脹為何超預期　估值高資產或有調整壓力

（4）蘋果（美：AAPL）股價創新高，外電指iPhone出貨量擬提高兩成。

【蘋果股價】蘋果股價創新高　據報將推出「先買後付」計劃、iPhone年產增至9000萬部

（5）醫脈通 （02192） 暗盤收報29.9元，較招股價27.2元，一手（500股）帳面賺1350元。

【新股IPO】3隻新股暗盤　醫脈通2192升1成、一手帳面賺1350元

（6）比亞迪  （01211）  遭「股神」巴菲特愛將李祿連日減持。

【比亞迪1211】比亞迪遭巴菲特愛將李祿連日減持、套現逾24億元 股價挫逾5%

（7）贛鋒鋰業  （01772） 向上修正盈利預測，預告純利按年增長7.3倍至9.2倍。

【Tesla概念股】贛鋒鋰業上修上半年盈利預告 料多賺7.3倍至9.2倍

（8）女股神Cathie Wood減持中國科技股，市場最新看法是甚麼？

【中概科技股】想撈底又怕受傷害？　一文看市場對科技股看法

（9）特步國際  （01368）  、李寧  （02331）  和安踏體育  （02020）  已經悉數公布盈喜，但其中一隻純利低過2019年。

【體育用品股】特步、李寧、安踏盈喜　哪一家含金量最高？

港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】滙豐派息憧憬升溫　港股升ADR回軟
2021/07/14
【開市9點半】滙豐派息憧憬升溫　港股升ADR回軟
【開市9點半】騰訊ADR守530關　騰訊概念股鬥魚跌9%創新低　美國通脹數據今出爐
2021/07/13
【開市9點半】騰訊ADR守530關　騰訊概念股鬥魚跌9%創新低　美國通脹數據今出爐
【開市9點半】內地網信辦出招　海外上市需網絡審查　港股照大反彈？
2021/07/12
【開市9點半】內地網信辦出招　海外上市需網絡審查　港股照大反彈？
【開市9點半】人行指支付壟斷不止螞蟻集團　銀保監加強互聯網收費監管力度
2021/07/09
【開市9點半】人行指支付壟斷不止螞蟻集團　銀保監加強互聯網收費監管力度
【開市9點半】康諾亞生物、朗詩綠色生活今首掛　暗盤齊報捷　市監局規管平台經濟「贏者通吃」
2021/07/08
【開市9點半】康諾亞生物、朗詩綠色生活今首掛　暗盤齊報捷　市監局規管平台經濟「贏者通吃」
港股 ADR 經濟 美股 醫脈通（02192） Cathie Wood 降準 阿里巴巴－SW（09988） 減持 盈喜

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR收市乏力　北水走資2.2億（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR收市乏力　北水走資2.2億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR收市乏力　北水走資2.2億（不斷更新）
【新股IPO】醫脈通2192共62萬人認購　超額認購591倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】醫脈通2192共62萬人認購　超額認購591倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】醫脈通2192追揸沽攻略、券商料有五成升幅　百得利6909或有驚喜
【新股IPO】醫脈通2192追揸沽攻略、券商料有五成升幅　百得利6909或有驚喜
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【新股IPO】3隻新股暗盤　醫脈通2192升1成、一手帳面賺1350元
【新股IPO】3隻新股暗盤　醫脈通2192升1成、一手帳面賺1350元