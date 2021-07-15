【獨家專訪】美聯主席黃建業：樓價今年將升13% 拆解三大升市玄機

新冠肺炎疫情持續逾一年多，本港樓價卻堅韌無比，今年初至今已升約6%。近月樓市交投大旺，買家爭相入市，但同時愈來愈多人因移民出售物業，樓市好淡爭持，大家最關注的，是樓價將如何走？要為樓市前景把脈，美聯集團（01200）創辦人及主席黃建業絕對是一個重量級人選，早於1973年開設首家美聯物業的他，縱橫地產代理界達48年，對樓市走勢有獨到見解。不過，黃建業一向作風低調，少有接受傳媒訪問，最近《iMoney》難得邀請到黃老闆進行專訪，席間他分享對樓市的最新看法。

【iM人物專訪】美聯集團黃建業：樓市升勢銳不可擋，詳見【下一頁】

早於今年初時，黃建業已預測今年樓市將「送疫迎牛」，展現新氣象，當時指出如疫情放緩，樓市可出現「小V形反彈」，至少升5%。如今上半年過去，樓市表現愈來愈勇，足證黃建業的觀點準確。



對於樓市前景，黃建業十分看好，更形容樓市將會「銳不可擋」、「一浪高於一浪」，「為何樓價上升呢？首先是由於市場凝聚已久的購買力開始入市，第二個原因，是《國安法》立法後，市場開始回復平靜，因此買家於2月開始入市。」他續稱，股市於3月起暢旺，不少人於股市中獲利套現，並將資金投入樓市，帶動樓市上升。「有部分人真的在股票中賺到錢，因此不介意支付15%的額外印花稅，令今年上半年的樓市慢慢上升。」

【誠哥午餐曝光】李嘉誠睇歐國盃見球員腳力凌厲 即加碼資助「全膝關節置換手術」計劃至4000萬元，詳見【下一頁】

但他強調，是次樓市將呈「慢牛」的格局，有別於以往的旺市，樓價會急速上升，如2018年、2019年的樓市，樓價上上落落，呈「W型」的走勢。他相信今年的樓市是長升長有，並拾級而上，會呈現「V型」的升勢。黃建業表示：「樓市最壞的時刻已經過去，2021年是樓市的轉捩點。我相信這一次升浪應該都會很長，現在市場凝聚了大批購買力，有一批人很有信心，就是那些新盤推出時一口氣買入數個單位的買家，當中也有一些是投資者，他們需要支付15%的額外印花稅，也要入市。」

黃建業指出，有數個原因撑起樓市，第一，是新香港人入市。黃建業說：「其實新香港人對樓市是看高一綫的，他們愛買入貴價的物業，也愛買入全新、一手的物業，出手亦快及準。」他舉例指，新香港人於很短時間就可以決定買入一間洋房，如山頂MOUNT NICHOLSON就是一個例子，當初沒有太多香港人購入，只有內地人買入，之後拉動香港人購入。

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

同時也有一批在香港讀書，完成學業後留在香港置業的新香港人，「他們人都愛買入新盤，這批人愛買入將軍澳、屯門或啟德的新盤。我的印象中，啟德區的新盤中約有兩至三成的買家是新香港人。」他續稱，新香港人對香港的信心，明顯高於本地香港人，「當中有不少內地人拿了香港身分證後，就立即置業，足證明新香港人及內地移民對帶動樓市有重大作用，香港人就跟隨他們的步伐入市。」

另一個原因，是市場的資金的確很多，「經歷2019年的社會運動及2020年的疫情，兩大事件對香港帶來那麼大的衝擊，但資金仍未撤走，目前香港的銀行體系結餘仍有4,000多億元，顯示資金願意留在市場。」他續指，全世界大量印銀紙，香港也處於歷史新低的低息環境，經濟也稍為好轉，資金就會流向實體市場。「不少人也從新經濟中賺到錢，將錢由虛變實，因此有部分有錢人拿着現金，希望在低息環境下買入物業可以抗通脹及保值。」他又補充，政府也積極刺激消費，推出電子消費券，加上港鐵屯馬綫全綫開通，以上種種因素，也令市民也更願意入市。

據「美聯物業樓價指數」的數據，截至7月5日，今年整體住宅樓價已升約6%，黃建業估計樓市將價量齊升，全年樓價將升13%，換言之，樓價仍有約7%的潛在升幅，樓價再創新高的關鍵，就是中港能否通關。他也估計，全年整體註冊金額將達9,600億元，較1997年的成交金額是8,000餘億元更高，意味今年的註冊金額有望創下歷史新高。



以上內容轉載自《iMoney Focus 》716期封面故事。

【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍