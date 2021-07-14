【蘋果股價】蘋果股價創新高　據報將推出「先買後付」計劃、iPhone年產增至9000萬部

蘋果（美：AAPL）股價創新高，早前彭博報道指，蘋果將加大iPhone產量外，亦與高盛攜手推出「先買後付」服務。受消息刺激，蘋果最新報148.08美元，升1.67%，成交33.25億美元。

據彭博引述知情人士報道指，蘋果已要求供應商加大產量，計劃於今年生產多達9000萬部下一代iPhone，較去年iPhone出貨量提高兩成。

近年蘋果手機產出量一直維持約7500萬部的水平，是次上調生產量意味，公司預計自疫苗接種開始後，iPhone將會迎來額外需求。下一款iPhone是蘋果推出的第二款5G手機，是促使用戶升級的關鍵誘因。報道續指，今年新版的iPhone將比去年的iPhone 12更具增量性，強調處理器、攝像頭和顯示器的改進。

報道又提到，「先買後付」的新服務在公司內部命名作Apple Pay Later，透過高盛提供分期付款所需的貸款，推動Apple Pay支付應用普及。

蘋果計劃對當前所有機型進行更新，包括5.4寸和6.1寸常規版本、及6.1寸和6.7寸Pro型號。新款手機預計將於今年9月發布，較去年發布時間10月更早。

新款蘋果手機的設計將基本保持不變，惟公司計劃縮小前置攝像頭和面部解鎖傳感器切口的尺寸，與競爭對手相抗衡。

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記者：謝卓榮