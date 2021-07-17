【Mosaic慢慢砌@iM網欄】一書難求 閱讀馬賽克



因為對馬賽克的愛好，以致我每見到馬賽克相關的書籍，基本上毫不猶豫購買，也許仍是一種不算熱門的藝術品種，出版的書籍不多。

過往買的馬賽克書籍，大都以技巧分享為主，很少有較學術性的著作。偶然間購得一本由伍璐璐著，天津人民美術出版社出版的《馬賽克鑲嵌藝術》，真的非常喜悅。

▲ 伍璐璐著《馬賽克鑲嵌藝術》



這是天津美術學院老師為壁畫系學生而設的教材，內容包括馬賽克藝術風格的歷史演變，馬賽克技巧傳授及馬賽克藝術在公共空間的發展。

我對馬賽克在內地的發展知之甚少，印象最深刻的一次是到深圳大中華喜來登酒店的潮江春飲茶，那兒牆壁鑲滿華麗優雅的馬賽克圖案，風格有中有西，色彩也不土裏土氣，賞心悅目極了。在這本《馬賽克鑲嵌藝術》中，讓讀者大致上了解馬賽克在中國的發展歷程及現狀，大大彌補了我在這方面的認識空隙。

書中介紹，除了夏朝的綠松石鑲嵌銅牌飾，中國在元朝也有以鵝卵石和磚塊於園林地上鋪砌馬賽克如銅錢、花朵、蝙蝠等圖像。記得多年前到夏門鼓浪嶼遊玩時，在菽莊花園也見過類似的鵝卵石馬賽克，當然，相信年代沒那麼久遠。

真正由西方傳入中國的馬賽克，最早是清末的上海，當地聖三一教堂聖壇的地面，鑲嵌了聖符圖案。十九世紀末至二十世紀初，馬賽克陸續出現在一些高級建築上。二十世紀二三十年代，馬賽克瓷磚開始被鋪砌於里弄、洋房、廚衛空間。在外灘的建築群中，一半都有馬賽克裝飾，如滙豐銀行大廳拱頂馬賽克壁畫。

不過，馬賽克的真正發展，要到改革開放才開始，首先是二十世紀八、九十年代，壁畫被廣泛運用於賓館、醫院、學校、政府機構等，馬賽克壁畫也趁勢而起，這些作品大都展現自然山水景觀，而且採用內地自行生產的材料，比較多的是陶瓷馬賽克，這也反映中國是陶瓷發源地吧。

到了二十一世紀，北京地鐵站壁畫得到大力推動，這方面和香港有相似之處。在書中介紹的當代馬賽克壁畫中，四川美術學院羅中立美術館整座造型獨特的建築物外牆由陶板釉面馬賽克鋪滿，非常矚目。另外，四川美術學院的年輕師生走進大山中的村莊，用平靚正的瓷磚，砌成大型馬賽克壁畫，令村屋煥然一新，成為農家樂打卡地。

▲ 書中介紹的四川美院羅中立美術館

▲ 書中介紹的四川美院師生為村屋砌上馬賽克



馬賽克在內地逐漸受到重視，相信是有一批在學院中的藝術家，在思考創新，培養人材，學術研究各方面都有探索的空間，並且將他們的探索施展於公共藝術及商業塲所。

希望在深入生活這個角度去創作馬賽克，有更多人去耕耘一下，我在開始做了。

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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