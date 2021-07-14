騰訊阿里傳計劃 互相開放生態系統

外電報道，兩大科網巨頭騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)，在針對大型科企的反壟斷風潮下，傳有意互相開放生態系統。開放細節包括，阿里兩大網購平台淘寶及天貓內可使用騰祃的微信支付。而於騰訊的微信系統及小程序，或分別可以分享有關阿里的電商業務消息及使用對方所提供的部分服務。惟消息亦指，有關計劃仍然存在不確定性。騰訊今日續升0.1%收報556.5元，阿里上升0.5%報206.4元。

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個別科企在不同電商領域都擁有高企的市佔率，被指阻礙行業健康發展。近月當局依據《反壟斷法》，向阿里開出182億元人民幣。阿里當時指，「處罰是對我們的警醒和鞭策」。分別在外賣及音樂領域都具高市佔率的美團(03690)和騰訊音樂(美：TME)，亦被外界視為面臨罰款風險較高的企業。近日有消息指，騰訊或須放棄音樂獨家版權，以減少被罰巨款的可能性。

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