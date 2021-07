【研究報告】工總發表《香港製造：香港工業啟新章》檢視港資在香港經營狀況和發展策略 提出三大建議

香港工業總會今日(14日)發布《香港製造:香港工業啟新章》 研究報告及舉行知識交流論壇。報告檢視港資製造企業在香港內外的經營狀況和發展策略,並就報告得出的結果,對香港未來工業發展的政策提出三大建議,首先,政府必須推動重組工業人才體系,將人才導向高增值製造業所需的專業及職位。其次,政府更積極為香港企業爭取在大灣區及東盟發展的條件。再者,政府應對工業採用更廣義的理解,並調整統計方式作出細分。

香港工業總會主席葉中賢表示,是次研究全面檢視香港工業的現狀、挑戰及機遇,為香港工業未來發展提供所需的重要參考數據,協助政府制訂有助製造業及生產性服務業發展的政策,把握製造業向高科技轉型及亞洲區域一體化發展等條件,為香港工業開創新時代。他補充,以往「香港製造 (Made in Hong Kong)」只代表在香港進行生產工序的產品,惟在製造業生態轉變、香港向生產性服務業發展的趨勢下,「香港製造」應被更廣義理解為由港資廠商進行科研、設計、生產管理,蘊含源自香港的智慧與工藝的「香港製造 (Made by Hong Kong)」多元產品。政府必須正視及長遠計劃如何 透過本地優勢產業的「再工業化」發展核心技術及培育工業人才、助「Made by Hong Kong」持續成長,以推動香港工業整體藉著亞洲經濟起飛、製造業轉型等機遇尋求下一次突破。

研究報告指出,本港製造業自八十年代北移,港資廠商在內地的生產活動帶動了本地生產性服務業的需求,促使香港成為一個以服務業主導的經濟體。根據研究團隊估算, 在2019年港資廠商在內地所產生的利潤達6801億港元,相當於該年香港本地生產總值近23.7%。若將香港服務業細分計算,生產性服務業一直有上升趨勢,佔本地生產總值約42.2%。而在是次報告,香港工業總會就港資製造企業發展實況、經營策略及環球製造業發展趨勢,歸納出三個政策倡議方向,期望政府善用香港優勢及港資工業的基礎,為長遠產業發展作出具針對性及前瞻性的策略規劃,促進香港經濟及就業多元發展。

首先,在研究調查中,不論港資廠商採取「中國+1」、巿場再定位、升級轉型或香港本地製造等經營策略,工業人才短缺均是企業面對的重大挑戰,因此需選定行業及改善政策配套以發展本地「再工業化」。 香港土地有限難以進行大規模量產,政府應選定部份在香港最具競爭力及的高增值製造業,例如先進電子業、食品科技及食品加工業、回收及環保工業和生物科技工業等,以政策鼓勵其在香港投產,集中投入資源發展核心技術及培育工業人才,為香港營造核心優勢及產業化能力,成為香港經濟新支柱。 正因如此,政府必須推動重組工業人才體系,將人才導向高增值製造業所需的專業及職位,開設更多元化的應用型學科及學位等,培育在香港以至全球高增值製造業都具備高競爭力的工業人才。

其次,強化香港作為區域內製造業產業鏈的核心角色香港素來是亞洲金融貿易中心,擁有成熟的國際營商網絡,具備條件爭取成為亞洲地區製造業產業鏈的核心。香港可提供上下游生產性服務及處理先進製造工序,以大灣區及東南亞作為量產基地,發展區域化產業鏈,充份利用香港知識型經濟優勢和深厚的製造業根基,進行產業鏈中最高增值的經濟活動,鞏固作為大灣區國際創科中心的角色,並以有利位置開拓內地及東盟巿場。工總期望政府更積極為香港企業爭取在大灣區及東盟發展的條件,包括協調貿易制度、制訂共用標準、爭取投資條件及為「香港製造」品牌在新興巿場 建立形象等,助港資中小企廠商把握亞洲的發展機遇。

再者,調整經濟數據統計方式以理解香港工業實貌香港製造業經過長時間的演變,隨之發展出來的各類生產性服務業越來越成熟 和多元化,形成龐大而環環相扣的工業系統。工總建議,政府應對工業採用更廣義的理解,並調整統計方式,包括將「生產性服務業」(producer services) 從服務業產值中細分、定期按經濟運作的變化修訂行業分類及增加新興產業分類、以及收集港資廠商在境外生產活動的數據,以為政策制訂提供更全面的數據基礎。

責任編輯:羅浩濂