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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】簡單乾花製作 環保美觀又耐看

名人薈萃 08:13 2021/07/18

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人們愛買鮮花去佈置家居，現今多以乾花代替，環保美觀又耐看。乾花具有文藝氣質，而且能保存較長時間、較易打理及較環保，所以成為家居佈置的新寵。想要在家打造自然風，自然風當然少不了乾花，製作乾花方法很多十分簡單！

 

製成乾花成功率較高的花有玫瑰及滿天星，屬於含水量低的花朵。玫瑰的顏色選擇多，容易襯搭，是新手入門不二之選。以現時的天氣而言，風乾3星期即可，但要留意在選擇花材時，要選擇花頭較飽滿大粒的滿天星，風乾後的效果會更好

 

「倒吊自然風乾」

Flora Rabbit 之後都試過幾次倒吊風乾乾花，倒吊風乾大約三星期督可以製作簡單乾花花束

倒吊自然風乾對新手而言較易掌握。另外要注意如果將花朵平放風乾，花瓣容易有下垂情況。建議使用「倒吊風乾」的方法，紥起花枝根部，然後倒吊起來，就可以令花瓣形態更美。陰涼乾爽地方最適合，要成功製作乾花，風乾的位置十分重要，乾爽陰涼的位置最適合風乾花朵，只要放在客廳不被陽光直射之處，多開窗令空氣流通就可以。若放係潮濕既地方會難以完全乾透，也不應放在露台使太陽長期直射，長期陽光直射後花瓣較易褪色，花朵的色澤會大不如前。

筆者早前向乾花達人My.sunnyjune一齊包一束乾花玫瑰、滿天星都係My.sunnyjune自己倒吊風乾，Flora Rabbit之後同朋友一起扎了個花束，既簡約又清新而家就介紹幾款花束比大家。

經典酒紅玫瑰花束

My.sunnyjune乾了的紅玫瑰呈酒紅色，再用上牛皮紙包起花束，呈現復古風

乾了的紅玫瑰呈酒紅色，再用上牛皮紙包起花束，呈現復古風。

 

 

 

 

田園小花束

My.sunnyjune田園小花束以淺綠色、橙色為主，給人感覺清新，而今次按收花者喜好加入淺藍色滿天星，多一種顏色層次感

田園小花束以淺綠色、橙色為主，給人感覺清新，而今次按收花者喜好加入淺藍色滿天星，多一種顏色層次感

訂製花束My.sunnyjune/Whatsapp 6920 8278

Flora Rabbit之後都試過幾次倒吊風乾乾花，將紅色多頭玫瑰、滿天星

及康乃馨倒吊風乾三星期，放係花瓶手插效果都唔錯，製作成乾花水晶球又得，放係屋企十分美觀，可以美化家居!

復古小玫瑰水晶球

Flora Rabbit復古小玫瑰水晶球是由乾了的多頭紅玫瑰呈紅色，再加上乾了的滿天星、康乃馨及松果，放入松木圓型玻璃瓶，既精緻又呈現復古風

乾了的多頭紅玫瑰呈紅色，再加上乾了的滿天星、康乃馨及松果，放入松木圓型玻璃，既精緻又呈現復古風，獨一無二。

水晶球直徑: 10cm

訂製水晶球Flora Rabbit/Whatsapp 9139 9126

筆者亦將自己風乾既香檳色玫瑰做成花束送比last day暑期工既同事花束包括乾了的香檳色玫瑰、滿天星及BB草，再用上牛皮紙包起花束，好有文清既感覺

筆者亦將自己風乾既香檳色玫瑰做成花束送比last day暑期工既同事，好有文清既感覺

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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