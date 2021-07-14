工總：過半港資廠商欲拓內銷　「香港製造」應包括科研及設計

▲ 工總主席葉中賢（中）表示，「香港製造」應被更廣義理解為由港資廠商進行科研、設計等的多元產品。圖左為工總副主席陳祖恒，右為工總副主席莊子雄。（朱悅瀅攝）

為應對中美貿易戰，不少港資製造企業均轉變經營策略。香港工業總會（工總）發表《香港製造：香港工業啟新章》研究報告，59%以內地市場為主的港資廠商，選擇配合中國雙循環經濟策略，拓展內銷市場；即使以歐美市場為主的企業，也有51.1%表示會拓展內銷市場。

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調查委託香港大學香港經濟研究中心研究團隊進行，獲231間港資製造企業回覆。結果顯示，除了內銷市場，以內地市場為主的港資廠商，35.9%選擇開拓東盟市場；以歐美市場為主的企業，也有28.9%有意開拓東盟。工總副主席陳祖恒坦言，雖然疫情影響東盟國家的產能，但港企拓東盟市場的意向不變，包括事前準備、規劃等進程未見受影響。

大部份受訪企業 欲向生產鏈上游延伸

除了銷售市場，業務亦再定位，受訪港資製造企業比以往更傾向採取「加強科技研發」（57%）與「加強產品設計」（59%）的經營策略，相比 2015年的比率倍增，顯示大部份受訪企業均有向生產鏈上游延伸的傾向。

配合港府「再工業化資助計劃」，26.8%受訪企業表示已在香港開設生產線，10%則表示有回流香港的意願。雖然美國禁港用「香港製造」標籤，但工總主席葉中賢透露，實際打擊不大，「不少廠家反映雖然已改標籤，但買家明白產品是由香港製造及檢測，所以訂單無大影響。」

香港製造Made in Hong Kong 應變Made by Hong Kong

葉補充，過去「香港製造（Made in Hong Kong）」只代表在香港進行生產工序的產品，但「香港製造」應被更廣義理解為由港資廠商進行科研、設計、生產管理，蘊含源自香港的智慧與工藝的「香港製造（Made by Hong Kong）」多元產品。

此外該會建議，選定高增值製造業發展本地「再工業化」，如先進電子業、食品科技及食品加工業、回收及環保工業及生物科技工業，鼓勵其在香港投產，發展核心技術及培育人才，成為香港經濟的新支柱。

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記者：朱悅瀅