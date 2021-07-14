【多圖】間隔實用廳大房大　換樓客一睇心動即拍板　斥1,045萬買美孚新邨三房套

美孚新邨作為全港藍籌屋苑，配套成熟之餘，樓盤質素有一定的保證，無論是上車客或換樓客，都對屋苑十分青睞。中原馮健平表示，美孚新邨本月至今暫錄得21宗成交，與上月同期8宗相比，交投急升1.6倍，成交明顯加快，屋苑現時平均實用呎價13,732元。

馮健平指，美孚新邨3期百老匯街58號低層C室，單位實用面積786平方呎，採三房套房間隔，外望街景。單位最初開價1,080萬元，期後調整叫價至1,050萬元即獲洽購，最終以1,045萬元成交，實用呎價13,295元。

單位內櫳圖片

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新買家為同區換樓客，見單位間隔實用，廳大房大，議價後即拍板入市作新居。據悉，原業主於2009年5月以420萬元買入單位，持貨12年，是次沽貨賬面獲利625萬元離場，單位升值近1.5倍。

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