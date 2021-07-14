【美國通脹】難敵生產成本上漲　百事可樂考慮調整價格

美國企業次季度業績本周陸續放榜，美國飲品巨頭百事（PEP）周二（13日）公布第二季度業績好於市場預期，並上調2021財年指引，股價當日升2.31%。值得留意的是，公司高管在季度電話會議上表示，見到原材料、勞動及運費成本 上升，侵蝕其利潤率，公司或考慮調價應對。

【美股分析】美銀基金經理調查出爐 周期股前景勝增長股【下一頁】

根據公司財報，由於餐廳需求恢復，百事次季收入按年增長20.5%至192.2億美元，純利則按年增43%至23.6億美元，每股盈利（EPS）錄得1.7美元，高於市場預期的每股1.53美元。公司還電話會議上調高了全年盈利預期，將全年利潤增速從單位數，提升至11%，全年每股盈利預期為6.2美元。

不過百事亦表示，和大多數食品、飲料公司一樣，公司正面臨通脹壓力。百事首席財務官表示，公司通常會在勞動節（9月6日）之後調整定價，今年或將延續這一模式。百事行政總裁Ramon Laguarta則稱，公司正在與合作夥伴協作，在提高利潤的同時，也作出正確的定價決策。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男