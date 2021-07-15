【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛

最近電視劇《大叔的愛》熱播，引起不少網民討論。不過近日都就有網民遇到「大姨的愛」，網民在討論區發帖，稱近日遇到40多歲的女上司對他十分好，又經常跟聊一些感情事，早前一起下班還睡著了，更挨著事主的膊頭，令事主不知所措，大呼「點算好！」

事主經歷：





















帖文引來網民熱論，不少網民都笑言「學習接受，大姨的愛，一樣這麼美麗動人的愛情，考慮下， 做人輕鬆點」、「我都想有女上司照顧」、「閉起眼一會兒就過去，想一下提早退休的生活吧」、「可以不用努力了」、「阿姨！我不想努力了」、「是時候上位了」、「阿姐的愛，羨慕」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠