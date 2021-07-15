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【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛

理財智慧 09:56 2021/07/15

分享：

最近電視劇《大叔的愛》熱播，引起不少網民討論。不過近日都就有網民遇到「大姨的愛」，網民在討論區發帖，稱近日遇到40多歲的女上司對他十分好，又經常跟聊一些感情事，早前一起下班還睡著了，更挨著事主的膊頭，令事主不知所措，大呼「點算好！」

事主經歷：

 

帖文引來網民熱論，不少網民都笑言「學習接受，大姨的愛，一樣這麼美麗動人的愛情，考慮下， 做人輕鬆點」、「我都想有女上司照顧」、「閉起眼一會兒就過去，想一下提早退休的生活吧」、「可以不用努力了」、「阿姨！我不想努力了」、「是時候上位了」、「阿姐的愛，羨慕」。

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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