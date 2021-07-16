【正視投資@iM網欄】影響產業鏈的各個環節 解讀上中下游產業

近年不少食品價格都在上漲，不少餐廳紛紛表示由於疫情打擊下人流減少，即使原材料價格上升，也不敢貿然加價，令經營雪上加霜。這令筆者聯想到產業鏈裡上中下游的關係。其實，若能了解影響產業鏈各個環節，對於選擇股票或其他投資產品，相信能有一定幫助。

一般來說，大部份的商品都是由原材料開始，而供應原材料的大致可理解為上游產業；商品及後需要經過加工成型，當中的環節一般被視為中游產業。至於製成品的銷售及運送等，則屬於下游產業。

以石油業為例，上游產業一般是指鑽探及開採，涉及取得原材料的過程。而當取得石油後，將會運送至中游產業加工，加以提煉並製作成不同的產品，例如汽油、柴油以及各式各樣的化妝品等。至於相關產品的下游銷售，包括設立零售點及產品宣傳等，則由相關的零售商負責。

整個產業鏈由不同環節構成，其中會否有個別環節具備先天優勢? 由於上游企業主導整個產業鏈的開端，中游及下游的生產往往受制於原材料供應，驟看似乎上游較佔優勢，並具有較大的議價能力。早前不少資源類產品的價格在市場憧憬經濟復甦的需求帶動下急升，令不少從事上游資源開採的企業股價水漲船高。

不過，上游企業的盈利雖然能受惠於資源價格上升，但其盈利或股價並非與資源價格直接掛鈎，還需視乎原材料的開採及運輸成本與效率，以及該等企業旗下開採點的資源蘊藏量、上游同業的供應及下游需求等多重因素，而股票市場的流動性亦會影響相關股價的估值。至於中游及下游產業，同樣有各自面對的問題，下期將會繼續講解，以及討論企業如何應對有關產業鏈結構的問題。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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